Udala se Melina Galić za 23 godine starijeg milionera u Monaku: Opština zatvorena zbog njih

Modna kreatorka Melina Džinović i britanski milioner Džefri Pol Arnold, stigli su u opštinu u Monaku gde su se venčali.

Oko opštine je sve zatvorno, a obezbeđenje je čak i napalo novinarku. Melina i 23 godine starij iDžefri su izgovorili sudbonosno "da", nakon čega se nastavlja slavlje.

Bivša Harisova žena je ovim ispunila svoj životni san, i sada je gospođa "milionerka".

Dovezao je u automobilu od 300.000 evra

Klasičan model ovakvog automobila cena se kreće od 80.000 do 250.000 evra. Cena zavisi od stanja, originalnosti i istorije, dok retki i perfektni primerci mogu ići i preko 300.000 evra.

Koja je tačna cena automobila koji je u vlasništvu Melininog izabranika, nije poznato, ali, ukoliko je kolekcionarski primerak onda je skuplja varijanta.

Ovi automobili su praktično ručno sastavljani, zato su danas retki, a njihovo održavanje je veoma skupo.

Bentli T-serija je luksuzni automobil koji je proizvodila kompanija Bentli Motors Limited u Ujedinjenom Kraljevstvu od 1965. do 1980. godine. Prvi put je najavljen i prikazan na Salonu automobila u Parizu 5. oktobra 1965. godine kao verzija potpuno redizajniranog Rols-Rojsa Silver Šedou sa oznakom Bentlija.

Autor: Nikola Žugić