Melina više nije Galić: Evo kako se preziva nakon venčanja sa milionerom, donela OVU odluku

Melina Galić se udala za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku.

Ona se milioneru zaklela na večnu ljubav pred kumom iz Srbije, Gocom Karić i njegovim kumom.

Kako prenose mediji, ona je uzela njegovo prezime i sada je Melina Arnold.

Dovezao je u automobilu od 300.000 evra

Klasičan model ovakvog automobila cena se kreće od 80.000 do 250.000 evra. Cena zavisi od stanja, originalnosti i istorije, dok retki i perfektni primerci mogu ići i preko 300.000 evra.

Koja je tačna cena automobila koji je u vlasništvu Melininog izabranika, nije poznato, ali, ukoliko je kolekcionarski primerak onda je skuplja varijanta.

Ovi automobili su praktično ručno sastavljani, zato su danas retki, a njihovo održavanje je veoma skupo.

Bentli T-serija je luksuzni automobil koji je proizvodila kompanija Bentli Motors Limited u Ujedinjenom Kraljevstvu od 1965. do 1980. godine. Prvi put je najavljen i prikazan na Salonu automobila u Parizu 5. oktobra 1965. godine kao verzija potpuno redizajniranog Rols-Rojsa Silver Šedou sa oznakom Bentlija.

Autor: Nikola Žugić