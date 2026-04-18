Umrlica Saše Katančića tera na suze: Za samo dva dana biće sahranjen, a evo i gde (FOTO)

Saša Katančić, muzičar i bivši učesnik "Farme", preminuo je pre dva dana, a sada je osvanula umrlica sa detaljima o njegovom ispraćaju na večni počinak.

Muzičar Saša Katančić preminuo je iznenada od srčanog udara, a mnoge njegove kolege, kao i prijatelji oprostili su se od pevača putem društvenih mreža.

Sada je u javnosti osvanula njegova umrlica, a ispraćaj muzičara na večni počinak biće obavljen 20. aprila, za samo dva dana, sa početkom od 15:15, dok će opelo početi u 14:45 na Novom bežanijskom groblju. Među ožalošćenima našli su se supruga Maja, ćerka Vanja, sin Vukašin, otac Ivan, sestra Snežana, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Izgradio karijeru u klubovima

Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.

Bio deo najgledanijih emisija

Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Pinkovih zvezda". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.

Oprobao se u rijalitiju

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.

Autor: Nikola Žugić