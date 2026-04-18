Umrlica Saše Katančića tera na suze: Za samo dva dana biće sahranjen, a evo i gde (FOTO)

Saša Katančić, muzičar i bivši učesnik "Farme", preminuo je pre dva dana, a sada je osvanula umrlica sa detaljima o njegovom ispraćaju na večni počinak.

Muzičar Saša Katančić preminuo je iznenada od srčanog udara, a mnoge njegove kolege, kao i prijatelji oprostili su se od pevača putem društvenih mreža.

Sada je u javnosti osvanula njegova umrlica, a ispraćaj muzičara na večni počinak biće obavljen 20. aprila, za samo dva dana, sa početkom od 15:15, dok će opelo početi u 14:45 na Novom bežanijskom groblju. Među ožalošćenima našli su se supruga Maja, ćerka Vanja, sin Vukašin, otac Ivan, sestra Snežana, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji.

Izgradio karijeru u klubovima

Saša Katančić je karijeru gradio godinama nastupajući po klubovima, veseljima i dijaspori, gde je važio za pevača sa ogromnim repertoarom i prepoznatljivom energijom.

Bio deo najgledanijih emisija

Širu popularnost stekao je kroz muzička takmičenja poput "Pinkovih zvezda". Iako nije stigao do finala, ostao je upamćen po harizmi i specifičnoj boji glasa.

Oprobao se u rijalitiju

Bio je i učesnik rijalitija "Farma" 2013. godine - na imanju u Lisoviću pokazao je da je vredan, radan i, za razliku od mnogih, vrlo staložen i miran tip. Izbegavao je konflikte i trudio se da pesmom podigne atmosferu među farmerima.

Domaći

POZNATI DETALJI SAHRANE SAŠE KATANČIĆA: Evo kad i gde će pevač biti ispraćen na večni počinak

Domaći

Iznenada umrla Jovanka Jolić, najsmešnija teoretičarka zavere u Srbiji! Korisnici društvenih mreža u šoku

Hronika

'EVO STIGOH BRATE MOJ, DA TE ISPRATIM NA VEČNI POČINAK' Porodica vam sebe od bola, sutra sahrana Srbe kog je ubila komšinica

Domaći

Svi finalisti prve sezone Zvezda Granda su bili na sahrani Saše Popovića sem njega: Otkriveno zašto se pevač tog dana nije pojavio na groblju

Domaći

ŽIKA JAKŠIĆ NOSIO KOVČEG, A SLIKU OSOBA KOJOJ JE NAJVIŠE VEROVAO: Evo i koji pevač je poneo krst u povorci na sahrani Saše Popovića (FOTO)

Showbiz

ZABRINUO SVE FANOVE! Slavni pevač histerisao na ženu, urinirao pred svima i treskao vratima, njegovi brinu za njegovo ZDRAVLJE! (FOTO)