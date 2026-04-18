Oglasila se Sofija Bulat! Nakon haosa i policije u porodičnom domu, pogledajte šta ona radi (FOTO)

Supruga našeg pevača Marka Bulata, Marija Bulat, juče ga je prijavila policiji za porodično nasilje, zbog čega je on bio u policijskoj stanici, kako prenose mediji, a sada se na mrežama oglasila Sofija Bulat, koja je otkrila nakon haosa i porodične drame, šta radi!

Ćerka Marije Bulat iz prvog braka, Sofija, stigla je juče u porodični dom svoje majke i Marka Bulata gde se rano ujutru desila prava drama. Sofija je sve vreme plakala, kako su mediji prenosili, te je tako nisu puštali ni da uđe u stan.

Rano jutros, Sofija se oglasila na svom Instagramu, podelivši fotografiju šta radi - ona je u tom trenutku pila jutarnju kafu, a kakva je trenutno situacija u ovom porodičnom domu, ostaje nam da saznamo.

"Marija mi ne otvara da vidim brata, kažite mi da li su dobro?"

Podsetimo, iako se nedavno porodila, ona se sa bebom uputila u stan svoje majke, a kako je otkrila u izjavi za medije, njoj majka nije otvarala vrata.

- Došla sam sa detetom od dva meseca, Marija mi ne otvara vrata da vidim brata. Kažite mi samo da li su dobro - govorila je zabrinuta Sofija.

"Majka mi je narkomanka"

Pripadnici organa reda su ušli u zgradu, a nakon što su izašli Marijina ćerka Sofija, koja se nedavno porodila, im je rekla da joj je majka narkomanka i zahtevala je da zovu Marka Bulata da dođe, jer se njoj isključio telefon. Dok je, kako navode mediji, Sofija vikala "Majka mi je narkomanka", drugarica njene majke koja se nalazila u stanu sa Marijom vikala je "Narkomanka te je rodila".

