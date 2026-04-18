Članovi porodice Karić blistaju na venčanju Meline Džinović! Kuma Gordana Karić kao princeza (FOTO)

Naša modna kreatorka Melina Galić danas je stala na ludi kamen, te je tako sudbonosno "DA" izgovorila milioneru u Monaku, a pogledajte kako je izgledala njena kuma, Gordana Karić!

Melina Galić, sada Melina Arnold, danas se zaklela na večnu ljubav milioneru Džefriju Polu Arnoldu u Monaku i to pred kumom iz Srbije, Gordanom Karić i njegovim kumom.

Ono što su mnogi primetili jeste da je kuma Gordana izgledala popu prave princeze. Gordana je odlučila da obuče elegantnu roze haljinu, koja je u prvi plan istakla njenu izvajanu figuru i lepotu, a ona je pozirala pored Bojana Karića.

Takođe, ona se uslikala ispred opštine u kojoj je venčala Melinu i Džefrija, sa Bojanom Karićem, bivšim suprugom pevačice i članice žirija "Pinkovih zvezda" Jelene Karleuše, i njegovom sadašnjom suprugom Mašom. Po svemu sudeći, jasno je da se porodica Karić temeljno pripremala za ovaj čin, s obzirom na to da su njihove toalete oduševile kako mnoge pratioce na Instagramu, tako i ljude u Monaku.

Dovezao je u automobilu od 300.000 evra

Klasičan model ovakvog automobila cena se kreće od 80.000 do 250.000 evra. Cena zavisi od stanja, originalnosti i istorije, dok retki i perfektni primerci mogu ići i preko 300.000 evra.

Koja je tačna cena automobila koji je u vlasništvu Melininog izabranika, nije poznato, ali, ukoliko je kolekcionarski primerak onda je skuplja varijanta. Ovi automobili su praktično ručno sastavljani, zato su danas retki, a njihovo održavanje je veoma skupo.

Bentli T-serija je luksuzni automobil koji je proizvodila kompanija Bentli Motors Limited u Ujedinjenom Kraljevstvu od 1965. do 1980. godine. Prvi put je najavljen i prikazan na Salonu automobila u Parizu 5. oktobra 1965. godine kao verzija potpuno redizajniranog Rols-Rojsa Silver Šedou sa oznakom Bentlija.

