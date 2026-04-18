Evo koliko je trebalo da gosti izdvoje za komfor: Melina ih pozvala na svadbu sa milionerom, pa usledio ŠOK

Melina Džinović se danas, 18. aprila udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda u Monaku, a slavlje se nastavlja dalje.

Oko 70 gostiju prisustvovalo je ceremoniji u opštini u Monaku, a onda ih je dočekao "hladan tuš". Naime, kako su Melina i milioner odlučili da venčanje proslave 300 kilometara dalje, u jednom italijanskom gradiću - goste je dočekao šok.

Melina, milioner i kumovi putovaće helikopterom od Monaka do Portofina, a ostali gosti, ko je želeo komfornije prevoz, morali su da plate 2.500 evra. Ko nije, pak, imao toliko novca ili nije želeo, Melina je obezbedila prevoz, ali kombi prevoz.

Za sve goste koji nisu mogli da plate helikopter, miliopner je iznajmio kombije koji će ih prevoziti od Monaka do hotela u kojem se slavi čak 3 sata.

Melina poslala obezbeđenje na novinare

Novinarka jednog medija napadnuta je ispred opštine u Monaku, zbog pokušaja da odradi svoj posao i usnimi Melinu Džinović i milionera Džefrija Pola Arnolda.

Naime, privatno obezbeđenje milionera prvo je pokušalo da udalji našu novinarku, iako ona nije pilazila mladenicima, a ni samoj opštini.

Posle neuspelog pokušaja da je udalji sa javne površine na kojoj sme da stoji, član obezbeđenja se bacao u pokušaju da novinarka ne usnimi mladence. Pri tom pokušaju, on je dizao ruke, pa čak i svojim šakama udarao u telefon.

Iako je novinarka Telegrafa pokušavala da mu objasni da samo radi svoj posao, u jednom momentu on je počeo i da preti "da će sa 20 drugara doći u Srbiju, zbog nje"! Melina je, za to vreme, zajedno sa gostima gledala sve to i nije želela da reaguje, te da smiri svoje obezbeđenje koje je nasilnički napalo našu novinarku.

Autor: Nikola Žugić