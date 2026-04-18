Harisova bivša nije štedela! Melina se udala u kombinaciji od čak 10.000 evra, a OVAJ detalj niko nije primetio

Britanski milioner Džefri Pol Arnold i naša modna kreatorka Melina Galić venčali su se danas u opštini u Monaku, a mlada je, kako prenose mediji, na sebi imala preko 10.000 evra!
Melina Galić i britanski milioner Džefri Pol Arnold, venčali su se danas u opštini u Monaku. Melinu je budući muž dovezao u kabrioletu "bentli", a nakon venčanja Melina je uzela suprugovo prezime i sada se predstavlja kao Melina Arnold.
Bivša supruga Harisa Džinovića, za čitavu ceremoniju i slavlje venčanja promeniće nekoliko odevnih kombinacija, a sada smo videli i drugu, nakon one sa sinoćne svečane večere.
Na sebi nosi 10.000 evra
Tako je za građansko venčanje, Melina odabrala jednostavnu belu haljinu ispod kolena, čuvenog francuskog brenda “dior”. U pitanju je klasični model sa kragnicom, koji se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.
18. април 2026.
Kako prenose mediji, cena gotovo identične haljine na sajtu pomenutog brenda je 4.500 evra, ali je ova koju je Melina nosila, urađena specijalno za nju u beloj boji i mladinim merama i željama, pa je cena na kraju ove “custom made” varijante bila 8.000 evra.
“Dior” sandale su koštale 1.050 evra, a biserne minđuše nešto manje od 1.000 evra, tako da je za građansko venčanje, Melina na sebi ponela odevnu kombinaciju i aksesoare od 10.000 evra.
Inače, iako na prvi pogled deluje da je reč o venčanici, to je ipak bila obična bela haljina pomenutog brenda, koja ne pripada takozvanoj “bridal” kolekciji.
Autor: Nikola Žugić