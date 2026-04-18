Harisova bivša nije štedela! Melina se udala u kombinaciji od čak 10.000 evra, a OVAJ detalj niko nije primetio

Britanski milioner Džefri Pol Arnold i naša modna kreatorka Melina Galić venčali su se danas u opštini u Monaku, a mlada je, kako prenose mediji, na sebi imala preko 10.000 evra!

Melina Galić i britanski milioner Džefri Pol Arnold, venčali su se danas u opštini u Monaku. Melinu je budući muž dovezao u kabrioletu "bentli", a nakon venčanja Melina je uzela suprugovo prezime i sada se predstavlja kao Melina Arnold.

Bivša supruga Harisa Džinovića, za čitavu ceremoniju i slavlje venčanja promeniće nekoliko odevnih kombinacija, a sada smo videli i drugu, nakon one sa sinoćne svečane večere.

Na sebi nosi 10.000 evra

Tako je za građansko venčanje, Melina odabrala jednostavnu belu haljinu ispod kolena, čuvenog francuskog brenda “dior”. U pitanju je klasični model sa kragnicom, koji se širi od struka na dole. Gore je imala kratke rukave, a sve je upotpunila sa sandalama na štiklu bele boje i malim bisernim minđušama istog brenda.

Kako prenose mediji, cena gotovo identične haljine na sajtu pomenutog brenda je 4.500 evra, ali je ova koju je Melina nosila, urađena specijalno za nju u beloj boji i mladinim merama i željama, pa je cena na kraju ove “custom made” varijante bila 8.000 evra.

“Dior” sandale su koštale 1.050 evra, a biserne minđuše nešto manje od 1.000 evra, tako da je za građansko venčanje, Melina na sebi ponela odevnu kombinaciju i aksesoare od 10.000 evra.

Inače, iako na prvi pogled deluje da je reč o venčanici, to je ipak bila obična bela haljina pomenutog brenda, koja ne pripada takozvanoj “bridal” kolekciji.

Autor: Nikola Žugić