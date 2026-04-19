Ovu pesmu Zdravko Čolić nikad ne peva na svojim nastupima: Jedna je od njegovih najlepših, a napisao ju je Đorđe Balašević

Zdravko Čolić nedavno je završio seriju izuzetno uspešnih koncerata u sarajevskoj dvorani Zetra, ali su fanovi i ovog puta ostali uskraćeni za jednu od njegovih najlepših numera.

Iako je publika često priželjkuje, Čola ovu pesmu uporno izbegava da peva uživo na svojim nastupima. Razlog za to nije ni tehničke, ni vokalne prirode – verovali ili ne, Zdravko Čolić je izbegava zato što je za njega previše emotivna.

U pitanju je predivna balada "Sačuvaj me bože njene ljubavi", koju je za njega napisao pokojni kantautor Đorđe Balašević.

"Pesma koju ja pevam, ali je nisam napisao je najbolja pesma koju imam. Napisao ju je Đorđe Balašević i ona je nešto najemotivnije. To je pesma "Sačuvaj me bože njene ljubavi", priznao je nedavno Zdravko Čolić u emisiji "Eden en eden".

Balašević za Čolu napisao 11 pesama

Malo je poznato da je ubedljivo najviše pesama Balašević napisao upravo za njega. Njihova saradnja iznedrila je čak 11 numera, među kojima su i neprolazni hitovi poput "Mađarice", "Svadbarskim sokakom", "Zločin i kazna", "Ničiji i svačiji", "Zbog tebe" i "Bembaša"...

Ipak, od svih 11 numera, Čolić izdvaja upravo baladu "Sačuvaj me bože njene ljubavi" kao svoju najemotivniju.

Kada se pročitaju duboki stihovi ove pesme, postaje sasvim jasno zašto jedan od najboljih vokala na ovim prostorima ne može uvek da zadrži suze i emocije pred hiljadama ljudi:

"Kad na jednu kartu staviš sve što imaš, kad su ti sve misli istoj slici ram, Kad ne brojiš da li daješ ili primaš, znači da ćeš ostariti sam..."

Podsetimo, regionalna muzička zvezda Zdravko Čolić nedavno je u svom rodnom Sarajevu priredio pravi muzički spektakl, gde je od 27. marta do 6. aprila održao pet uzastopnih koncerata u dvorani Zetra. Kako se navodilo, on je od ovih koncerata zaradio 650.000 evra.

Autor: Nikola Žugić