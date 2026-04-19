Kažu posle carskog reza nema trbušnjaka: Anja Mit pet meseci nakon porođaja GRMI u teretani (FOTO)

Glumica Anja Mit, koja je u novembru sa partnerom, košarkašem Vladimirom Petrovićem, dobila sina Filipa, pokazala je pratiocima u kakvoj je kondiciji pet meseci nakon porođaja.

Iako gotovo 60 dana nije vežbala, sad je pokazala zavisnu kondiciju. Anja Mit se snimala u teretani kako naporno radi na mašini vežbe za noge, ali i trbušnjake, ostavivši mnoge bez teksta svojom figurom.

Uz kadrove sa treninga, obratila se fanovima i iskreno priznala da majčinstvo nosi svoj umor, te da i ona prolazi kroz faze kada joj fali elana.

- Posle dva meseca trening. Često kada sretnem ljude kažu: 'Pa ti ne izlaziš iz teretane', zapravo nije tako. Treniram 3x nedeljno, nekada četiri. Sada sam imala pauzu 2 meseca jer nisam imala energije, valjda me je stigao umor i neki manjak motivacije. Što se kaže: 'Saberimo se, uskoro leto' - napisala je glumica.

Autor: Nikola Žugić