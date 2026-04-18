ĐINA DŽINOVIĆ ZAKASNILA NA MAMINO VENČANJE! Melina se udala za biznismena, a njena naslednica došla kad je sve bilo gotovo

Melina Džinović izgovorila je u Monaku sudbonosno "da" svom novom izabraniku, britanskom milioneru Džefriju Polu Arnoldu, ali ovom svečanom činu nije prisustvovala Đina Džinović, koja je zakasnila da čuje kako mama izgovara da svom partneru.

Iako je prvobitno planirano da porodica i najbliži budu uz Melinu tokom njenog najsrećnijeg dana, od Melinine mezimice ispred opštine nije bilo ni traga ni glasa dok su kumovi i ostali gosti uveliko pristizali na početak ceremonije.

Kako prenose mediji, Đina je u opštinu stigla kada je venčanje već bilo završeno. Naslednica je uletela u zgradu opštine tek na samom kraju, stigavši tačno u trenutku kada su svi okupljeni već uveliko nazdravljali mladencima.

Zbog ovog kašnjenja, ona je propustila celu ceremoniju i pojavila se tek kada je venčanje već bilo zvanično gotovo.

Mladenci se sa zvanicama uputili u Italiju

Nakon što je opštinsko venčanje održano na Azurnoj obali, gde se Melina Džinović u Monaku udala za milionera Džefrija Pola Arnolda i zvanično uzela njegovo prezime, glamurozno svadbeno slavlje se seli u Italiju. Svi gosti su se zajedno sa mladencima uputili 300 kilometara dalje od Monaka, u popularno letovalište Portofino, mesto gde se inače okuplja svetski džet-set.

Za glavno veselje iznajmljen je jedan od najluksuznijih hotela, koji predstavlja omiljeno mesto bogataša i milijardera iz celog sveta. U pitanju je čuveni "Belmondo Splendido Mare", u kojem su za zvanice iznajmljene i sobe.

