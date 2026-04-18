Saša Kapor nikad otvorenije o braku! Otkrio kakve poruke mu je slala Nikolina: Svi smo se mi zaljubili na PRVI POGLED!

Pevač, Saša Kapor, gostovao je u emisiji "Magazin In" i tom prilikom ispričao kako izgleda život sa još jednim članom više. Saša i Nikolina su u braku već dugi niz godina, imaju sina i ćerku, a nedavno je par dobio treće dete, sina koji je porodici doneo neopisivu sreću.

- Iskreno svi su srećni i zadovoljni, još smo srećniji nego što smo bili, oduševljeni smo dolaskom novog člana. I Nikolina je dobro, brat i sestra su oduševljeni.. Iako je mali vremenski period, već se uklopio i prosto svi smo se uklopili na prvi pogled. - rekao je Kapor

- Kada muškarac godinama uspešno održava brak, šta to govori o njemu? Da je strpljiv, da je ljubav u pitanju - pitala je voditeljka Sanja

- Ljubav je baza svega, to je definitivno. Ljubav mora da postoji da bi odnos dvoje ljudi bio dobar, bilo koji odnos i prijateljski, ljubavni i porodični. Svaki odnos je jedna vrsta žrtve, moraš da se žrtvuješ za svog partnera i da je on spreman da se žrtvuje za tebe. Ponekad i da progutaš kad je partner nervozniji. Da odeš da se provozaš, da se vratiš, ispričao je Kapor

Podelio je i situaciju u kojoj je bio sa suprugom Nikolinom dok je bila u drugom stanju.

- Nikolina je bila trudna, osmi mesec ili deveti, i nije joj bio dan. Ja sam otišao da radim i stiže mi poruka od nje, onako kilometarska. Ja joj na sve samo odgovorim "Volim te", ona odgovori "Saša ja sam ozbiljna." i ja njoj uzvratim, "I ja sam ozbiljan, volim te." Najlakše je ući u raspravu,rekao je Saša

- Mi sad troje dece imamo, ona ne može sve sama da postigne, moramo da budemo tim. Nikolina je sada u fazi oporavka od porođaja, ja operem sudove... Pravi Alfa mužjak je spreman da uradi sve za svoju porodicu i za suprugu, dodao je pevač

- Pevač je kako kaže, najviše sazreo tokom poslednje trudnoće supruge Nikoline i zahvalan je što danas imaju troje dece - zaključio je Kapor

