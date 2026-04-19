EVO ŠTA SE DESILO SA STANOM SONJE SAVIĆ: Komšije otkrile sve i progovorile o danu njene smrti

Komšije veruju da Sonja nije izdržala veliki pritisak života, ali će sigurno ostati upamćena kao veliki talenat srpske kinematografije.

Prošlo je 18 godina otkako je umrla legendarna glumica Sonja Savić, a uspomena na nju još dugo će da živi. Ona je tog kobnog septembra 2008. godine pronađena mrtva u svom stanu u Beogradu, a sada je ekipa "Blica" otišla ispred zgrade u kojoj je glumica nekada živela i razgovarala sa njenim komšijama.

Na interfonu zgrade u Kursulinoj ulici i dalje stoji prezime "Savić", a kada smo pozvonili na interfon, niko nam nije odgovorio.

Međutim, komšijesu imale samo lepe reči za Sonju Savić.

- Sretale smo se svuda i volela sam je izuzetno. Sve mi je bilo drago, sve uloge... Otišla je dosta mlada, svašta se vezivalo za njen život. Imala je posebnu energiju i šarm i bila je dostupna svima, sa običnim ljudima na pijaci je razgovarala... Bila je omiljena - rekla je komšinica, a na pitanje da li se i dalje pominje njeno ime, rekla je:

- Eventualno ljudi kada prođu tuda ili koji su je poznavali. Sada se svašta dešava, zatrpava nas vest za vešću i ljudi su zaokupirani svojim životima i problemima. Ubrzano se živi

"Sećam se dana njene smrti"

Druga komšinica je istakla da u ona i Sonja bile vršnjakinje te da se seća i dana njene smrti jer je baš tada sa mužem i detetom prolazila pored ulaza.

- U to vreme kada sam došla u Beograd, pamtim je kao avangardnu osobu, nekoga ko je bio preteča svih stvari koje se danas dešavaju. Mogu reći da je bila dosta filozofski nastrojena i zbog toga često nedovoljno shvaćena od naroda, tadašnjeg sistema i svih - rekla je komšinica i dodala:

- Sećam se dana kada se to desilo i naravno kada god prolazim tuda uvek se setim Sonje i njenih uloga koje i danas pamtim. Prolazila sam tuda sa suprugom i detetom, čak se moje dete seća toga. Ovde se ljudi malo druže i ne znam da li je pominju često. Ja je se sećam kao izuzetno kulturne i uviđajne osobe. Pročitala sam da je stan prodat, ali ne znam ništa o tome detaljnije. Ona je bila jako harizmatična i lepa. Koliko je ona bila lepa možete videti i u spotu Miroslava Ilića. Imala je holivudsku lepotu, ni približno kao današnje devojke koje liče jedna na drugu.

"Nije mogla da izdrži pritisak"

- Sonja je bila divna osoba, iskrena, davala je sve od sebe. Velika glumica, ogroman talenat i neko ko će biti zapamćen u srpskoj kinematografiji. Nažalost, podlegla je nekim kompleksima, kako sam mogao da primetim kada sam prolazio tu pored njenog stana. Izgleda da nije mogla da izdrži taj ogroman pritisak i onda je sve krenulo nizbrdo i nažalost smo ostali bez nje.

Autor: Pink.rs