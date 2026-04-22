NJEMU GODINE NE MOGU NIŠTA: Mnogi ostanu u čudu kad čuju koje je godište Aco Pejović!

Pevač Aco Pejović proslavio je svoj rođendan 18. aprila. Iako je godinama u vrhu muzičke scene i publika ga obožava, malo ko zapravo zna koliko popularni folker ima godina.

Naime, malo ko zna da je pevač pre nekoliko dana napunio 54 godine. On je uvek doteran i uglađen, a kako je nedavno rekao za Blic, spada u onu grupu ljudi koji se vode onom "šta ti je Bog dao, tako neka i bude", kada je izgled u pitanju.

Ipak, kako godine prolaze, mnoge zanima da li bi se pevač podvrgao estetskim intervencijama kako bi zadržao mladolik izgled. Ovo pitanje je posebno interesantno javnosti jer je njegova ćerka izabrala upravo plastičnu hirurgiju za svoj životni poziv.

"Ako stariš - stariš. Šta sad"

Pejović je nedavno ponosno progovorio o njenom obrazovanju, a tom prilikom je rešio da se našali na svoj račun.

– Moja ćerka je specijalizant plastične hirurgije, ima još dve godine na rekonstruktivnoj i plastičnoj hirurgiji. Trenutno radi na jednoj privatnoj klinici u Beogradu, a za dve godine ću biti prvi koji će otići kod nje – izjavio je pevač kroz osmeh.

Ipak, folker je ubrzo razjasnio da je u pitanju isključivo šala i istakao svoj pravi stav o starenju i estetskim korekcijama.

– Šalim se, nemam potrebu da nešto menjam na sebi. Ja sam od onih kako ti život da, tako radi. Ako stariš, stariš. Šta sad – jasan je bio Pejović u svom odgovoru.

Autor: Pink.rs