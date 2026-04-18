MELINA ČEKALA DA SVI TURISTI ODU DA BI IZAŠLA SA JAHTE: Gosti ušli u restoran, a Harisova bivša zablistala u trećoj venčanici

Bivša žena balkanske muzičke zvezde Harisa Džinovića, Melina Galić, a sada Arnold, nakon što se u Monaku udala za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja,sa svojim kumovima i suprugom se ukrcala u helikopter pa su se uputili 300 kilometara dalje od mesta gde su se venčali. Slavlje nakon venčanja je u Portofinu, luksuznom letovalištu u Italiji.

Čekala do poslednjeg trenutka

Iako su gosti uveliko pristizali u restoran gde se organizuje proslava, Melina je odbijala da krene. Sve vreme se šetala po skupocenoj jahti svog supruga bogatog Britnca.

On ju je u odelu čekao, a razlog tome je njena želja da svi turisti odu, kako bi mogla u miru da pođe ka restoranu.

Kan nije zainteresovan

U jeku venčanja, Kan se oglasio na društvenim mrežama objavivši nasmejani selfi, čime je jasno poručio da ga aktuelna dešavanja ne dotiču i da uživa u sopstvenom miru, daleko od cele situacije. Inače, javnost je nedavno brujala o šokantnoj sceni iz jednog poznatog restorana na Senjaku, kada se Melina pravila da ne poznaje sopstveno dete.

Đina se upoznala sa milionerom

Dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav. Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gde su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.

Gosti došli kombijem

Podsećamo, dok Melina i njen suprug i kumovi uživaju na jahti, nakon što su i pristigli u Portofino iz Monaka, ostali gosti ostali su do ove lokacije dolazili kombijem.

Roditelji prezadovoljni zetom

Roditelji Meline Galić su vidno zadovoljni svojim novim zetom. Tokom čitave večeri, nazdravljali su sa prijateljima. Otac, Sulejman Galić, je bio oduševljen, pa smo videli kako se grli sa mladoženjom. Melinin budući suprug, Džefri je neprestano plesao i bio je najveseliji što ženi Melinu.

Autor: M.K.