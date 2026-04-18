MELINA PUŠI I PIJE KAO SMUK! Usnimljena kako radi OVO na dan venčanja na skupocenoj jahti!

Bivša žena Harisa Džinovića, Melina Galić i milioner Džefri Pol Arnold su se obavezali jedno drugom na večnu ljubav u Monaku, a potom su sa gostima krenuli u Portofino gde se odvija svadbeno veselje.

Na svoj veliki dan, dan kada izgovara večno "da" svom partneru, umesto da bude vesela zbog krunisanja ljubavi, modna kreatorka je uhvaćena u iznenađujućem izdanju.

Naime, budno oko reportera ju je usnimilo na skupocenoj jahti njenog muža kako pali cigaretu za cigaretom i pije dosta alkohola. Iako su alkoholna pića sveprisutna na veseljima inače, po snimku ispod se čini da Melina nije pila od sreće.

Čekala do poslednjeg trenutka

Iako su gosti uveliko pristizali u restoran gde se organizuje proslava, Melina je odbijala da krene. Sve vreme se šetala po skupocenoj jahti svog supruga bogatog Britanca.

On ju je u odelu čekao, a razlog tome je njena želja da svi turisti odu, kako bi mogla u miru da pođe ka restoranu.

Đina kasnila na mamino venčanje

Podsetimo, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera. Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Kako saznaju mediji, Đina je stigla na sam kraj, kada su svi nazdravljali, prenosi Telegraf.rs

Smeštaj za goste

Jedan od zanimljivijih detalja vezanih za venčanje Meline Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, svakako je i lokacija koju je odabrala da bude smeštaj za zvanice na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Autor: Pink.rs