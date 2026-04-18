EVO SA KIM JE ĐINA DŽINOVIĆ DOŠLA NA MELININU SVADBU: Majka joj se udala za milionera, a ona joj je najveća podrška

Đina Džinović danas nije bila prisutna tokom opštinskog venčanja njene majke Meline i milionera Džeferija Pola Arnolda. Ona je kasnila na ceremoniju i stigla je tek na kraj venčanja, a potom se sa zvanicama uputila ka Italiji gde je upriličeno svadbeno veselje.

Đina je nakon puta uživala na obali u jednom restoranu sa prijateljima, a potom je otišla i da se sprema za mamin važan dan.

Za istim stolom su bili i članovi porodice Karić, gde su uživali u desertu – јagodama sa čokoladom, ali i šampanjcu

Mladoženja čistio jahtu

Inače, nakon što su sklopili građanski brak, Melina i Džeferi su Portofino stigli jahtom od 10.000.000 evra. Iako bi mnogi očekivali drugačije ponašanje od milijardera na dan slavlja, pripadnici sedme sile zabeležili su neočekivan prizor.

Dok se Melina sve vreme krila u kabini jahte, gde se u tajnosti pripremala za gala proslavu, mladoženja Džefri je uhvaćen u potpuno opuštenom izdanju. Odeven samo u džemper i farmerke je čistio po jahti i pažljivo slagao prekrivač na brodu.

Uzela prezime muža

Melina je zvanično uzela suprugovo prezime i od sada je gospođa Melina Arnold.

Nakon što je godinama unazad bila prepoznatljiva pod prezimenom bivšeg supruga Džinović, a pred samu udaju ponovo koristila i devojačko Galić, ona je ovom odlukom okrenula potpuno novi list.

Autor: M.K.