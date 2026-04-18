OVAKO SE MELINA ODLUČILA ZA DATUM SVADBE?! Iznenadićete se kad čujete koji MUŠKARAC se ne odvaja na svadbenom veselju od nje, a nije mladoženja

Melina Džinović i milioner Džefri Pol Arnold danas su u Monaku jedno drugom obećali večnu ljubav, a potom se sa zvanicama uputili ka Portofinu, gde je upriličeno svadbeno slavlje.

U ovom prestižnom italijanskom letovalištu, poznatom po okupljanju svetskog džet-seta, slavlje će trajati do ranih jutarnjih sati. Među gostima se našao i Melinin astrolog Vladimir Vlajić, kojeg je budno oko novinara Kurira primetilo.

Zanimljivo je da brojne poznate ličnosti koriste usluge astrologa i numerologa, konsultujući se s njima o važnim životnim odlukama, pa se čini da se tom trendu pridružila i Melina, ko zna, možda je i datum venčanja pao tek nakon što su se zvezde "usaglasile" i dale zeleno svetlo.

Đina kasnila na mamino venčanje

Podsetimo, iako je sinoć bila na slavlju u jednom restoranu u Nicu, Đina je propustila mamino venčanje.I dok su na početku gosti i kumovi stizali ispred opštine, od Melinine mezimice nije bilo ni traga, a ni glasa.

Melinina naslednica je zakasnila na ceremoniju u opštini i stigla tek na kraju venčanja njene mame i njenog novog muža, milionera.Đina je uletala u opštinu, ali već je bio kraj. Kako saznaju mediji, Đina je stigla na sam kraj, kada su svi nazdravljali, prenosi Telegraf.rsSmeštaj za gosteJedan od zanimljivijih detalja vezanih za venčanje Meline Galić, javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, svakako je i lokacija koju je odabrala da bude smeštaj za zvanice na njenom trodnevnom slavlju u Monte Karlu.Naime, ona je iznajmila hotel koji se nalazi preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku. Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Štedela na gostima

Međutim, to nije ono što je sve iznenadilo već podatak da je Melina koja je obzbedilo da na njenom venčanju sve bude raskošno i luksuzno, štedela upravo na gostima. Ona je za ovu priliku odabrala skrominiji smeštaj što se nikako ne uklapa u atmosferu gala proslave kakvu želi da napravi.

Hotel od tri zvezdice

Izabrala je hotel sa tri zvezdice i to jedan od najeftinijih u Monte Karlu, gde se luksuz vidi na sve strane. Melina je rešila da jahtom i helikopterima impresionira goste, ali se "stisla" kad je smeštaj gostiju u pitanju. Tu je odlučila da prištedi. Kako smo saznali, ona je bukirala najeftinije sobe u tom hotelu čija cena je po noći oko 280 evra.

