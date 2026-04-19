U jednom štedela, a u drugom se razbacuje: Melina prvo goste smestila u hotel sa tri zvezdice, pa napravila slavlje u onom u kojem noć košta PET HILJADA EVRA

Melina Galić, koja je udajom za britanskog milionera Džefrija Pola Arnoldo Deja, postala Melina Arnold, nakon venčanja u Monaku organizovali su svadbeno slavlje u Italiji i to u mestu Portofino, koje redovno posećuje svetki džet - set.

Oni su sa kumom Gordanom Karić i njenom porodicom stigli helikopterom, dok su zvanice došle kombijem. Sve je organizovano u hotelu Belmondo Splendido Mare, koji važi za jedan od najskupljih.

Ovim svojim odabirom su mnoge iznenadili s obzirom na to da su u Monte Karlu svoje goste smestili u hotel sa tri zvezdice u kojem noćenje košta 280 evra.

U Portofinu je sasvim druga priča. U pitanju je smeštaj samo za one sa baš dubokim džepom, jer je noćenje od 1.900 evra pa sve do 5.000 evra. dakle Melina je u Monaku štedela, a u Portofinu se razbacivala.

Ovde su Melinine i Džefrijeve zvanice mogle da uživaju u potpunom luksuzu, od besprekornog pogleda na more, preko vrhunske usluge, do raskošne atmosfere.

Za hranu i piće mladenci su se pobrinuli da sve bude na nivou, pa će se služiti najskuplja i najbolja vina.

Mesto koje su odabrali za slavlje liči na raj. More, šarene kuće, cveće i drveće je ono što se može videti gde god da se okrenete.

Podsetimo, hotel koji je odabrala za goste u Monaku nalazi se preko puta čuvenog Ružičnjaka princeze Grejs, jednog od najromantičnijih mesta u Monaku.

Ovaj park, poznat i kao mirna oaza u srcu kneževine, posvećen je Grejs Keli i godinama privlači posetioce iz celog sveta.

Osim što je uštedela na tom smeštaju, ona i njen muž su dobili i popust od vlasnika restorana u kojem su organizovali svadbenu večeru zbog broja gostiju koje su imali.

Autor: N.B.