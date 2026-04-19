Četrdeset dana od smrti brata Darka Lazića: Porodica i prijatelji će danas posetiti večnu kuću pevača

Dragan Lazić, brat Darka Lazića pre 40 dana poginuo je u saobraćajnoj nesreći kada se u toku vožnje motora sudario sa automobilom. Mladi pevač je nakon udesa ubrzo preminuo, a porodica Lazić, familija i prijatelji teško su podneli ovaj gubitak.

Gubitak brata ostavio je dubok trag na Darka Lazića, koji je i pored velike nesreće počeo da radi jer je sada njegova obaveza da brine o svojoj porodici ali i porodici njegovog brata. U intervjuu nakon tragedije, Darko je govorio kako se nosi sa bolom, ali i negativnim komentarima na društvenim mrežama

Porodica i prijatelji okupiće se danas na groblju kako bi održali pomen i odali počast preminulom Draganu. Dragan počiva pored svog oca Milana, koji je preminuo 2021. godine.

"Da mogu da ga vratim nikad ne bih zapevao"

Darko je progovorio i o porodici pokojnog brata, a kako kaže, Draganove ćerke znaju da im je otac preminuo.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam.

Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Kaže, da može brata da vrati, više ne bi ni zapevao.

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko.

On je nekoliko sati nakon smrti brata izašao pred medije koji su bili okupljeni u blizini njegove kuće. Ističe da razume da je i to posao, te da je doneo odluku da da izjavu iz poštovanja i vaspitanja

- I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nisu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nisu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu - kazao je Lazić.

Autor: N.B.