DŽEHVA DALA 40.000 EVRA ZA RENOVIRANJE KUĆE NA SELU! Kupila oronuli objekat, sad od njega pravi svoju oazu: Odmah angažovala majstore (FOTO)

Pevačica Teodora Džehverović nedavno je kupila vikendicu za čije renoviranje je izdvojila veliku sumu novca. Ova stara kuća zahteva mnogo sređivanja, budući da se nalazila u baš lošem stanju.

Naime, Teodora je želela da napravi sebi oazu mira, te je u jednom selu blizu njenog rodnog mesta pazarila napuštenu kuću koju će opremiti po svom ukusu. Kuća naizgled izgleda oronulo i staro, ali Teodora ne štedi para kada je rekonstrukcija i opremanje vikendice u pitanju.

Budući da je pevačica htela da sve izgleda besprekorno, odmah je angažovala majstore kako bi ovog proleća ova nekretnina bila u funkciji i kako bi tu provodila najviše slobodnog vremena.

‐ Svi su se čudili prvo sto je toliko platila tu staru kuću sa malim dvorištem, a posle tek kad su čuli koliko će uložiti do kraja… Međutim, nju nije briga, ovo je bio njen san, da napravi sebi mesto za uživanje. U kući je bilo dosta vlage, loša je izolacija i krov je dotrajao, a želi da menja i fasadu, pa će tako biti puno posla… Kada tek krene opremanje unutra, možda joj i 40.000 evra koje je planirala, neće biti dovoljno ‐ ispričao je izvor blizak pevačici za Informer.

Teodora: "Neću zvanično živeti tu"

Teodora Džehverović je, naime, na Instagramu objavila niz snimaka svoje nove nekretnine koju još uvek sređuje.

- Ih kad nalickam ovu kućicu, napisala je Teodora Džehverović, pa dodala:

- Neću zvanično živeti ovde, ali će biti mesto gde ću otići kada mi to bude trebalo. Biće ovo jedan veliki proces, ali malo po malo, poenta je u tome i uživati, dodala je pevačica.

