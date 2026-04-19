SVI DETALJI VENČANJA MELINE I BRITANSKOG MILIONERA: Od skromnog smeštaja u Monte Karlu do preskupog hotela u Portofinu

Melina Galić, sada već Arnold, koja je javnosti postala poznata po braku, a kasnije i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, tri dana slavi udaju za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja.

Njih dvoje su se venčali u subotu, 18. aprila, u opštini u Monte Karlu pred sedamdesetak zvanica.

Štedela na gostima

Melina je rešila da uštedi koju paru, ali ne kada je sama svadba u pitanju, već je svoje goste smestila u hotel sa tri zvezdice u kojem noćenje košta 280 evra. Ovo je mnoge iznenadilo s obzirom na to kakav stil života Melina vodi.

Veče pred ceremoniju venčanja, mladenci su organizovali okupljanje zvanica u jednom prestižnom lokalu na Azurnoj obali, gde su od gazde, koji je Džefrijev prijatelj, dobili popust.

Za tu priliku ona je odabrala dugu, usku belu haljinu, kosu je vezala u niski rep. Do restorana se dovezla sa partnerom i kumomom Gordanom Karić, a na samom ulazu se izgrlila sa svojim ocem.

Svirao bend Džipsi kings

Goste je na svečanoj večeri zabavljao svetski poznati bend Džipsi kings, inače omiljeni bend njenog bivšeg supruga Harisa Džinovića, koji je sa njima ostvario i saradnju, što govori da joj je slavni pevač i dalje u njenim mislima.

Oni su čak i njenoj ćerki Đini zasvirali na uvce, što je snimila ekipa Kurira.

Sin nije pozvan na venčanje

Podsetimo, sin Kan nije bio pozvan na majčinu svadbu, jer je nakon razvoda roditelja ostao privržen ocu.Inače, Melina se i pravila da ne poznaje svoje dete, prilikom poslednje posete Beogradu, kada je, prema pisanju Scandala, okrenula glavu kada ga je videla u restoranu u kojem je ona sedela sa Lepom Brenom.

Dan nakon svadbene večere par se venčao u opštini u Monte Karlu, gde su se dovezli u Džefrijevom skupocenom oldtajmeru, čija cena se kreće i do 330.000 evra. Melina je nosila Dior haljinu, koja je šivena po njenoj meri, što ju je koštalo 8.000 evra, a ukupan stajling je stajao 10.000 evra.

Za goste kroasani i mimoza, Đina izostala sa venčanja

Nakon venčanja priređen je koktel gde su gostima posuženi kroasani i koktel mimoza. Ćerka Đina nije prisustvovala samom činu venčanja, ona je kasnila i u opštinu je stigla kada se sve završilo.

Prilikom dolaska mladenaca došlo je do skandala za koje se pobrinulo Melinino i Džefrijevo obezbeđenje, koje je sve vreme pokušavalo da spreči novinare da obavljaju svoj posao. Jedan pripadnik obezbeđenja, zajedno sa još jednom ženom, bacao se pred novinare, šakom udarao u telefon, sprečavajući fotografisanje, a u jednom trenutku je i zapretio našoj reporterki da će doći sa 20 prijatelja u Beograd.

Na slavlje stigli jahtom od 10.000.000 evra

Nakon venčanja mladenci i gosti su se uputili u italijansko mesto Portofino gde je organizovano svadbeno veselje. Zvanice su stigle kombijem, a prvobitna priča je bila da mladenci sa kumovima dolaze helikopterom, ali su oni u Portofino doplovili jahtom Melininog supruga čija je vrednost oko 10.000.000 evra.

Dok se Melina unutra šminkala, Džefri je čistio plovilo, kasnije je obukao odelo i čekao ženu da se spremi.Iako je bila gotova, ona nije želela da napusti jahtu dok ne prođu svi turisti. Za to vreme pila je na plovilu i palila cigaretu za cigaretom.Tek kasnije, u trećoj venčanici, uputila se ruku pod ruku s mužem do bašte hotela gde je upriličeno venčanje.

Gosti su ih dočekali aplauzom, a slavlje je potrajalo do kasnih sati.

Inače, hotel u Portofinu koji su odabrali važi za jedan od najskupljih. Noćenje u njemu košta od 3.000 evra do 5.000 evra.

Autor: M.K.