Pogledajte kako Melina izgleda kao mlada sa starijim milionerom: Venčanica golih leđa koja oduzima dah i skupljena kosa (VIDEO)

Kreatorka promenila čak nekoliko venčanica!

Melina Galić, sada već Arnold, koja je javnosti postala poznata po braku, a kasnije i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom Džinovićem, tri dana slavi udaju za 23 godine starijeg britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja. Njih dvoje su se venčali u subotu, 18. aprila, u opštini u Monte Karlu pred sedamdesetak zvanica.

Ekipa našeg portala došla je u posed snimka iz Portofina gde vidimo Melinu u venčanici golih leđa i sa skupljenom kosom, a tu je i njen stariji suprug, imućni biznismen. Snimak je nastao na svečanom ručku u Portofinu dan nakon svadbe.

Svirao bend Džipsi kings

Goste je na svečanoj večeri zabavljao svetski poznati bend Džipsi kings, inače omiljeni bend njenog bivšeg supruga Harisa Džinovića, koji je sa njima ostvario i saradnju, što govori da joj je slavni pevač i dalje u njenim mislima.

Oni su čak i njenoj ćerki Đini zasvirali na uvce, što je snimila ekipa Kurira.

Za goste kroasani i mimoza, Đina izostala sa venčanja

Nakon venčanja priređen je koktel gde su gostima posuženi kroasani i koktel mimoza. Ćerka Đina nije prisustvovala samom činu venčanja, ona je kasnila i u opštinu je stigla kada se sve završilo. Prilikom dolaska mladenaca došlo je do skandala za koje se pobrinulo Melinino i Džefrijevo obezbeđenje, koje je sve vreme pokušavalo da spreči novinare da obavljaju svoj posao. Jedan pripadnik obezbeđenja, zajedno sa još jednom ženom, bacao se pred novinare, šakom udarao u telefon, sprečavajući fotografisanje, a u jednom trenutku je i zapretio našoj reporterki da će doći sa 20 prijatelja u Beograd.

Na slavlje stigli jahtom od 10.000.000 evra

Nakon venčanja mladenci i gosti su se uputili u italijansko mesto Portofino gde je organizovano svadbeno veselje. Zvanice su stigle kombijem, a prvobitna priča je bila da mladenci sa kumovima dolaze helikopterom, ali su oni u Portofino doplovili jahtom Melininog supruga čija je vrednost oko 10.000.000 evra.

Dok se Melina unutra šminkala, Džefri je čistio plovilo, kasnije je obukao odelo i čekao ženu da se spremi.Iako je bila gotova, ona nije želela da napusti jahtu dok ne prođu svi turisti. Za to vreme pila je na plovilu i palila cigaretu za cigaretom.Tek kasnije, u trećoj venčanici, uputila se ruku pod ruku s mužem do bašte hotela gde je upriličeno venčanje.Gosti su ih dočekali aplauzom, a slavlje je potrajalo do kasnih sati.Inače, hotel u Portofinu koji su odabrali važi za jedan od najskupljih. Noćenje u njemu košta od 3.000 evra do 5.000 evra.

Autor: M.K.