Ne pratim dešavanja na estradi: Vlada Magla ne podnosi skandale: Jedan detalj iz njegovog života šokirao sve!

Frontmen Magla benda, Vladan Savić bio je gost u emisiji "Premijera vikend specijal" te je ovom prilikom najavio koncert u "Sava Centru", ali je pričao i o detaljima pripreme i organizacije.

Na samom početku pevač je entuzijastično objasnio da je vrlo srećan što je konačno tu i to lepim i važnim povodom.

- Po prvi put sam gost i zadovoljstvo mi je. Dugo sam cekao poziv i evo, napokon ukazala se prilika. Dočekao sam svojih pet minuta, započeo je Vladan.

Voditeljka emisije, Bojana, rekla je da je ovo, ono dugo čekano i priželjkivano. I da su sigurno srećni što su dočekali svojih pet minuta.

- Puno nastupa nas očekuje, narednih nekoliko meseci smo zaključani sa terminima. Preponosni smo i prestećni, ovo je ostvarenje svakog sna i prelepo je. Potrudićemo se da traje duže od pet minuta. Svima bih ovo poželeo, rekao je pevač

- Bend je osnovan još 2007., prvi album je izdat 2016., ja sam član od 2010. Mnogo smo duže radili na svemu, nego što se to zna. Naša karijera ima 40 pesama i isto toliko spotova. Snimali smo šta smo želeli i osećali, nismo pogrešili, konstatovao je frontmen.

- Najiskrenije kada smo razgovarali o koncertu, računao sam dvorana od 1700 ljudi, kad ono, idemo na Sava Centar koji ima 4000 mesta. Mislio sam da ćemo rasprodati negde oko 1500 karata, da ćemo ostalo podeliti porodici i prijateljima, a desilo se da smo koncert rasprodali velikom brzinom, dodao je Vladan.

Kada je reč o pripremi predstojećeg koncerta, pevač je istakao:

- Imali smo malo vremena za pripremu celog koncerta, svega 40 dana. U tih 40 dana smo uspeli sve da pripremimo, bilo je adrenalina, ima i udela treme ali pre svega, u pitanju je velika odgovornost. Želeli smo da naopravimo nešto drugačije, recimo, bina u bini, nesto sto do sada nije bilo. Nismo preslikavali niti kopirali druge izvođače sa naše javne scene, ovo do sada nije viđeno na našim prostorima, istakao je Vladan.

- Par meseci pre koncerta desila se i pesma "Čini mi se" i hvala Bogu na njoj. Ne volim da se hvalim ali mnogo volim tu pesmu i posebna je, istakao je frontmen, a zatim je i otpevao ovu numeru.

Karijera ide super, a šta mu fali u privatnom životu?

- Nedostaje mi malo slobodnog vremena. Nedostaje mi više sna i da više vremena provodim sa ćerkicom. Ali tako je kako je, tako će biti naredni period. Srećan sam što je ponosna na mene, čak smo pevali zajedno, stidljiva je i povucena pa sam se iznenadio. Nisam očekivao ali prišla je i pevala je sa mnoim.

- Fokus su mi pesme koje stvaramo, to je ono što je primarno. Moram da doživim tekstove pesama, kako bih doneo najbolje što mogu. Meni omiljena pesma, iako sam rekao da neću više govotiti, zbog kritika, ali evo, u poslednje vreme uzivam u "Da Bog da", Ovu pesmu mnogo volim.

Na pitanje kako provodi slobodno vreme i u čemu uživa, da li prati dešavanja na estradi otvoreno je rekao:

- Nisam poznat po skandalima, do skoro i nisam bio u medijima, ja se nekako sklanjam. Ne pratim estradu, ni socijalne mreže. Kod kuće nemam TV. Uživam u prirodi i izricama, rekao je Vladan.

