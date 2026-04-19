VESNA ĐOGANI PRVA OTKRILA DA JE MELINA PREVARILA HARISA: Evo šta sad ima da kaže o njenom venčanju sa milionerom: To je njena sreća...

Vesna Đogani zajedno sa Đoletom danas je došla na beogradski aerodrom Nikola Tesla, ali njih dvoje ovoga puta ne putuju, već su došli samo kako bi dovezli prijatelje koji uskoro treba da se ukrcaju na let.

Vesna Đogani nije htela da izlazi iz automobila, ali je bila voljna da se javi novinarima i sa njima malo popriča. Ovoga puta tema je bila svadba Meline Džinović, koja se juče udala u Monaku za bogatog Britanca.

Budući da je ona ta koja je prva javno pričala o tome da je Melina prevarila Harisa, pitanje se samo nametnulo, šta sada misli o svadbi.

- Žena se udala, pustite je da uživa. Srećno mladencima, neka su živi i zdravi. Mislim sve lepo o venčanju, sve mi je super. Njena sreća i želja - rekla je Vesna.

Vesna o tome šta je Melina radila

Vesna je ranije otkrila da je od ranije upućena u to šta je Melina radila, te da nije mogla da se načudi kada je čula sve priče.

- Ja sam u timu koji navija za Harisa Džinovića. Jako mi ga je žao jer je jako ružno sve ovo što je Melina uradila. Mi to znamo od pre iz salona u koji je dolazila. Baš je bila grozna, pričala je naveliko šta radi. Svima se hvalila šta je radila, mi smo bili u šoku. Baš je bilo grozno, komentarisala sam to i sa drugaricama i sa Đoletom. Htela sam da kažem Harisu, ali Đole mi nije dao, rekao mi je da se ne mešam - rekla je Vesna nakon što su se njih dvoje razveli, pa otkrila da li smatra da su godine bile problem u njihovom odnosu.

- Razlika u godinama nije problem. Kada nekoga volite to ne bi trebalo da vam smeta. Trebalo bi da rastete i sazrevate zajedno kroz vreme - zaključila je Vesna za "Blic".

Autor: M.K.