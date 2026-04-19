Rada Manojlović tvrdi da Milan Stanković ipak ne priprema novi album, a na pitanje o dečku se totalno pogubila: To nije veza, to je prijateljstvo i podržavanje!

Ipak ne krije da je spremna da stane na ludi kamen!

Poznata pevačica Rada Manojlović bila je sagovornica emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila je o svom emotivnom partneru, nastupima, navodnom novom albumu Milana Stankovića koji je u pripremi, koncertima svojih starijih kolega, ali i Jakovu Jozinoviću.

- Nije se pojavio dečko i neće. Dečko, šta je to? Ne, dezinformacija je da sam se pojavila sinoć u kafani sa njim. Čovek živi svojim životom, to nije veza, to je jedno prijateljstvo i podržavanje... Volela bih, kad su se svi spotakli o taj ludi kamen, što da se i ja ne spotaknem - rekla je Rada i dodala:

- I ja sam iznenađena tom informacijom koju si ti čuo i koju sam pročitala. To nije istina, ne snima novi album. Ja sam se iznenadila i pitala Milana: Milane, zar ja da ne znam koja sam ti kao najbliži rod? Jedino ako on od mene to želi da sakrije... On često to radi, krije od mene nešto namerno... Milan je na planeti zemlji i mislim da je u Srbiji, ali nije u Beogradu. I ja bih možda tako da sam na njegovom mestu.. On ni prstom nije mrdnuo, aktuelan je... - poručila je pevačica i dodala:

- Ja sam možda previše jednostavna... Mnogo toga što o meni misle ljudi jeste istinito. Nije istina da sam bila sa nekim moćnicima da bih došla do neke pozicije gde sam sada. To se pričalo o mnogim pevačicama - kaže Rada i dodaje:

- Mlađoj sebi sam dala zadatak da mlađoj sebi kupim stan. Sada brojim pare - kaže Rada i ističe:

- Ja sam u top 10 najslušanijih pevačica na Spotify platformi. Mene ti neki hitovi održavaju, kod omladine se slušaju. U današnje vreme gde se svi bore za aktuelnost ta ljubav publike mi je najbitnija - rekla je pevačica i dodala:

- Super mi je Jakov, svako vreme nosi neko svoje breme... On peva neke dobre pesme, vratio je među omladinu dobre pesme... Sebe vidim za nekoliko godina - kotrljam se, ja mnogo radim privatne proslave, vole me zbog toga kakva jesam, ja pevam i svadbe i šatore... - poručuje Manojlovićeva.

