Estradu sam gledala ružičastim naočarima: Džejla progovorila o situaciji koja joj je napravila haos u porodici!

Ne krije da je za pojedine situacije morala da se pravda roditeljima.

Pevačica Džejla Ramović, rado se priseća svojih početaka i takmičenja u kojima je učestvovala. Priseća se i kakve je tada reakcije izazivala kod ljudi ali i ko je najviše podržao.

- Svi su bili ultra ponosni na mene. I nastavnici i deca su bili podrška. A porodica, uvek prvo mesto, od prvog dana do danas. Da odvezu da dovezu, ma sve. Sestre jako lepo pevaju i one su imale želju ali nisu razmišljale toliko daleko da se time bave. Lejla ima tremu, a Šejla to nije želela koliko sam ja, istakla je pevačica.

- Estradni svet sigurno nisam ovako zamisljala ali ne bih nista menjala. Na pocetku sam gledala ružičastim naočarama, ali na kraju sve se to svodi na posao. Put koji sam odbrala je put koji ja poznajem. Iskreno ne znam da li bi nešto bilo lakše ili teže da sam drugačije gradila karijeru, ali ovako kako jeste, mi je dobro. Kad imaš okruženje koje ti ne da da previsoko poletiš, pomogne, takođe moj otac je bio strog pa nisam imala prostora da lelujam, objasnila je Džejla.

- Fakultet nisu toliko forsirali roditelji, sestre su završile fakultete pa je bilo normalno da ću i ja. Tako da sam više ja bila zagovornik. Zahvalna sam publici što je je čekala jer sam napravila veliku pauzu tokom studija. Razmišljala sam da stavim tačku na pevanje, pa sam ostavljala prostora da razmislim ako to nije to, ali ljubav prema muzici je bila jača, rekla je pevačica.

- Roditelji su sve jako dobro prihvatili. Najbezveznije mi je bilo kad su objavili da sam trudna, baš bezveze. Za neke stvari ne moram da objašnjavam, ali ovo je baš bilo za objašnjavanje. Ranije mi je smetalo kad me povezuju sa drugima, recimo sa Henijem su me povezivali ali to je normalno, razumem zašto se to dešavalo, još je i on takav da doliva ulje na vatru, ali dobro. Više mi ništa ne smeta, ispričala je Džejla.

Autor: Pink.rs