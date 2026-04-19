AKTUELNO

Domaći

BILO JE ONIH ROBOVA, POLNIH ORGANA... Angellina priznala šta joj šalju udvarači, pa progovorila o poznanstvu s Melinom i Đinom, evo kakvo mišljenje ima o njima!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bez dlake na jeziku!

Anđela Vujović, poznatija pod pseudonimom Angellina, bila je sagovornica Nemanje Vujičića u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' i tom prilikom govorila o pisanju pesama, nastupima, udvaračima, ali i o poznanstvu sa Melinom i Đinom Džinović.

- Ima mnogo pesama koje se meni dopadaju i koje bih volela da sam ja snimila... Rešila sam da se ubrzam i da izbacujem pesme, ljudi nemaju percepciju šta sve tu ima, želim da budem prisutna svojom muzikom, ničim drugim ne znam da budem prisutna... - priznala je pevačica na samom početku i otkrila šta joj šalju udvarači na mrežama.

- To je spektakl šta meni sve pišu. Bilo je onih robova, polnih organa... Ja tako sednem i sita se simejem sa drugaricama ili momkom, bizar stvari - kaže Angellina i dodaje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni motivacija ne pada... U životu ako padnem, dam sebi pola dana i nema duže... Ja sam sve osobe koje me spuštaju odstranila iz života. Čim mi nešto neosnovano kvari vajb i čini me tužnom, to odstranim - otkriva pevačica i priznaje šta radi pre nastupa.

- Pre nastupa je uglavnom ludilo, smejemo se, popijemo po koje piće, ja se pre izlaska na binu prekrstim, izađem na binu i to je to... Nikad ne slušam ''Mesečinu'' - rekla je ona i progovorila o svadbi.

- Meni svadba deluje kao neki umor, a ne lep dan, sve to mi deluje naporno... - kaže Angellina i otkriva kako je upoznala Melinu i Đinu i kakvo mišljenje ima o njima.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, Instagram.com/Privatna arhiva

- Meni je tada njihov odnos izgledao ok. Bili smo zajedno na snimanju spota, Melina je pomagala oko snimanja, ona je jedna pozitivna žena, upoznala sam i Đinu u studiju, ona je preslatka - otkrila je Angellina.

Autor: M.K.

#Anđela Vujović | Angellina

#Melina Džinović

#Đina Džinović

