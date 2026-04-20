ŠOK REAKCIJA ĐOGANIJA NA NININU PROMENU VERE: Gagijeva mlađa ćerka priznala da je prihvatila pravoslavlje, a evo kako je to Đole podneo!

Luna Đogani je pre oko mesec dana proslavila je 30. rođendan u glamuroznom stilu, okružena poznatim ličnostima i porodicom., a uporedo sa slavljenicom, zvezda je bila i njena rođena sestra Nina Đogani.

Nina je tom prilikom progovorila o veri.

Prihvatila pravoslavlje

Nina se ranije dotakla svog odnosa prema religiji i priznala da je primila pravoslavlje.

- Iako sam druge vere, kao mala nisam znala ništa o veri. Kasnije sam odlučila da ću biti pravoslavne vere, a ljudi me često pitaju zašto se ja oglašavam za Božić jer sam muslimanka. Ne, ja sam odabrala da budem pravoslavne vere i mislim da to svako treba da poštuje - rekla je ona.

- Mi smo iz mešovitog braka i poštujemo obe vere, naš otac i cela njegova porodice slave Bajram - dodala je Luna.

Đole nije bio raspoložen za priču, a čak je i na pitanje Vesne Đogani da li bi pristao da da izjavu ostao nem - samo je krenuo kolima u rikverc i krenuo da zatvara prozor.

Luna o religiji

Podsećamo, na proslavi svog rođendana, Luna se prisetila jednog ispada iz rijalitija, kada nije znala kako da čestita Bajram.

- Nije smešno, mi slavimo Bajram, ali ja sam u tom rijalitiju stvarno van sebe - rekla je Luna tada, a potom nastavila.

Luna nije zvala Vesnu i Đoleta na proslavu 30. rođendana

Podsećamo, Luna nije zvala Vesnu i Đoleta na svoj rođendan, a ranije je, gostujući u Amidži Šou objasnila zbog čega.

- Zvala sam najbliže ljude sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, a mi se zaista retko viđamo. U dobrim smo odnosima, njegov sin Adrijano je bio pozvan i došao je. Sa njim se i češće viđam – objasnila je Luna.

