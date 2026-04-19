Prvo oglašavanje Harisa Džinovića o Melininom venčanju u Monaku: Evo šta je pevač imao da poruči!

Legendarni pevač Haris Džinović oglasio se za Telegraf nakon venčanja njegove bivše superuge Meline Galić i britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda.

Iako je javnost brujala o razvodu bivših supružnika, daleko više je sve zaintrigirao život dizajnerke koja se preselila u Monte Karlo. Melina se juče po drugi put udala za biznismena Džefrija Pola Arnolda, dok je Haris okrenuo novi list i posvetio se porodici i nastupima.

Uz njega je i sin Kan koji mu je velika podrška i oslonac. Pevača smo kontaktirali kako bi dao komentar na to što se njegova bivša supruga ponovo udala.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno - rekao je on, pa otkrio da li ima neku poruku za nju.

- Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak...prema tome. Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - kaže pevač pa dodaje:

Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom detetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet.

Pevač je ovih dana okrenut nastupima i publici koja ga uvek željno čeka, a u slobodno vreme je okrenut sportu te se trudi da se ostane aktivan, pa nam je otkrio i kako je ovih dana:

- Fantastično. Vraćam se sa jednog teniskog turnira u Beogradu, igrao sam na teniskom turniru. Igrao sam i u Sarajevu, imao dve svirke...taman posla. Biće i ostaće tako samo vedro i pozitivno kao što je sad u životu - kaže Haris, pa dodaje:

- Ja sam odavno otišao dalje...kakvi razvodi, kakva venčanja...da ja nisam Haris Džinović ništa ne bi bilo glamurozno od svega toga.

Autor: Nikola Žugić