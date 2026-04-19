Kako ova žena izgleda?! Lidija Vukićević gazi SEDMU DECENIJU, a postala zaštitni znak za vitku figuru: Muškarci, ne gledajte ako imate BAJPAS (FOTO)

Naša glumica Lidija Vukićević, pored uloga u karijeri koje je imala u serijama, ona je postala i zaštitni znak za negovanu damu, pa je tako novom fotografijom na Instagramu srušila sve!

Lidija je, naime, objavila fotografiju na kojoj je pozirala u kožnoj jakni i običnim teksas farmerkama, a kojima je pomutila um mnogim muškarcima. Na ovojo fotografiji se jasno vidi njena vitka figura, a poznato je da Lidija gazi sedmu deceniju života.

- Za leto, lagani teksas - napisala je Lidija u opisu fotografije na Instagramu.

"Uvek se potrudim da bude bajka posebno jer je tu moja unučica"

Podsetimo, poznata glumica je za Pink.rs otvorila vrata svog doma na najradosniji hrišćanski praznik - Vaskrs, pa je tom prilikom progovorila o proslavi, ali i značaju istog za nju.

Kako se kod Vas u domu ove godine proslavlja Vaskrs?

- Kao i svake godine, potrudim se da napravim bajku u kuću, pogotovo što nam je sada i Darija tu, Andrejeva ćerka, moja mala unučica. Onda je sve onako veselo i šareno, pre svega farbam crvena jaja i čuvarkuću, ali skupimo se svi, tako da mi je tada puno srce onda.

U kakvom sećanju Vam je ostala proslava Vaskrsa u detinjstvu i koliko se ona razlikuje od ove sada?

- Uvek mi ostane u sećanju kao neka praznina, jer su moji roditelji preminuli, pa kada god da se setim, uvek imam jednu težinu. Međutim, svi moji vaskršnji dani dok su oni bili živi, dok sam bila dete, bili su srećni. Ja sam rasla u jednoj veoma harmoničnoj porodici, to je bila prevelika sreća. Tu je bilo i jaja i trpeza i sve ono što se za Vaskrs priprema. Nikada nismo stavljali nož na sto, jer se nož ne stavlja! I ja danas po principu moje majke, danas tako proslavljam Vaskrs.

Autor: Nikola Žugić