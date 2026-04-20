STIGAO NOVI ČLAN PORODICE U DOM ANE SEVIĆ! Ona i muž blistaju od sreće: Neopisivo nas je usrećio (FOTO)

Ana je rešila da obraduje svog muža!

Javnost već duže vreme zna da je pevačica i voditeljka Ana Sević u braku sa biznismenom Danielom Nedeljkovićem sa kojim ima dvoje dece. Ana je sada svojim pratiocima pokazala kakvo iznenađenje je priredila povodom njegovog rođendana.

Novi član porodice

Ana je rešila da svog muža obraduje i pokloni mu kućnog ljubimca. Fotografije toy pudle je obelodanila na društvenim mrežama, a one nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Pevačica je uslikala i njihovu ćerku koja se igrala sa novim članom porodice, a pokazala je i kako ona i muž ljubimca vode sa sobom u restoran.

- Rođendanski poklon za muža, a svi znamo ko je zapravo dobio poklon. Upoznajte Tia. Mali fluffy stvor ,sa srcastom njuškicom koji nas je neopisivo usrećio - napisala je u opisu.

O Darku Laziću

U jednom priodu, nakon razvoda, Darko Lazić i Ana našli pred sudom zbog neizmirenih alimentacija, oni su uspeli da izglade odnose i sada su u prijateljskim odnosima. Ona je ranije ispričala kako funkcionišu.

- On učestvuje u Loreninom životu koliko on smatra da treba da učestvuje. Bilo je teško zaštitit je, ne u našoj kući, jer mi ne gledamo televiziju, niti se komentariše bilo šta. Hvala Bogu na podršci, kada je Darko imao udes vaspitačice su bile divne i izašle nam u susret, one su se potrudile da Lorena ne sazna šta se njemu desilo iako je cela Srbija brujala o tome. Saznala je o tek kasnije kada je izašao iz bolnice. Taj period je bio jako težak zato što sam ja pred njom glumila da sam nasmejana, a ustvari je bio jedan totalni pakao - ispričala je Sevićeva.

Autor: Nikola Žugić