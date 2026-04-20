AKTUELNO

Showbiz

I Švajcarska otkazala nastup Kanje Vestu: Reper nije poželjan

Izvor: pink.rs, kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Michael Wyke ||

Nakon što mu je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju, zabranjen je i u Poljskoj, a spisak država se samo širi!

Odluka švajcarskog fudbalskog kluba FK Bazel da otkaže koncert Kanjea Vesta, poznatijeg kao Je na stadionu „Sent Jakob-Park“, još jedan je u nizu udaraca za kontroverznog repera. Iz kluba su jasno poručili da omogućavanje nastupa muzičaru koji izaziva oštre podele u javnosti nije u skladu sa njihovim osnovnim vrednostima.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini

Portparol kluba iz Bazela potvrdio je za Rojters da su, nakon temeljnog razmatranja molbe za organizaciju koncerta, odlučili da odbiju saradnju. Naglašeno je da u trenutnim okolnostima ne žele da daju prostor izvođaču čiji su javni istupi u suprotnosti sa principima koje klub zastupa.

Velika Britanija: Zabrana ulaska i gubitak sponzora

Je je nedavno ostao bez mesta glavne zvezde na londonskom „Wireless“ festivalu. Razlozi su višestruki: Muzičaru je zabranjen ulazak u Veliku Britaniju. Veliki sponzori poput kompanija „Pepsi“ i „Diageo“ prekinuli su saradnju sa njim zbog njegovih antisemitskih komentara.

Poljska: Oštra reakcija države

Planirani koncert na stadionu „Šlaski“ u Poljskoj takođe je otkazan, a ministarka kulture Marta Cjenkoska bila je izuzetno direktna. Ona je istakla da je neprihvatljivo ugošćavati umetnika koji: Javno iznosi antisemitske stavove. Relativizuje zločine i ostvaruje profit prodajom odeće sa nacističkim simbolima.

Foto: Tanjug AP/Evan Agostini/InvisionAP

Autor: Nikola Žugić

#Kanje Vest

#Reper

#treper

#zabrana nastupa

#Švajcarska

