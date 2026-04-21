Ovo je stan Miloša Bikovića u Moskvi! Pogled na prestonicu i zlatne zavese, a OVAJ DETALJ svima zapao za oko! (FOTO)

Enterijer je sofisticiran, sa belim zidovima, elegantnim detaljima i bogato dekorisanim cvećem. Miloševa supruga Ivana često deli trenutke iz porodičnog života, uključujući slike sina u prirodi.

Porodica našeg proslavljenog glumca Miloša Bikovića uživa u svom porodičnom gnezdu u glavnom gradu Rusije, a zahvaljujući pažljivo zabeleženim trenucima koje je njegova supruga podelila, možemo osetiti deo atmosfere iz njihovog doma. Ono što prvo oduzima dah jeste spektakularan pogled na rusku prestonicu.

Iz njihovog okruženja pruža se predivan pejzaž na istorijsku arhitekturu Moskve, sa raskošnim građevinama i prepoznatljivim crkvama sa zlatnim kupolama iz kompleksa Kremlja.

Ipak, najemotivniji i najlepši deo ovog prostora čini mali Vasilije. Na jednoj od fotografija, dečak u preslatkoj kariranoj pidžamici stoji na mekanom, čupavom sivom tepihu i radoznalo gleda u osunčani grad. Jednom rukom se drži za dugu, elegantnu, zlatnu zavesu pored ogromnih prozora koji sežu od poda do plafona, a koji čitavom prostoru daju neverovatnu svetlost i prozračnost.

Pored predivnog pogleda i porodične topline, unutrašnjost stana odiše sofisticiranom elegancijom i stilom. Zidovi su ukrašeni klasičnim belim lajsnama, što prostoru daje notu luksuza i prefinjenosti. Da bi prostor bio još življi, tu su i pažljivo birani dekorativni detalji poput bogatog i šarenog buketa cveća. U upečatljivoj staklenoj vazi neobičnog, talasastog oblika i braonkaste boje, nalaze se prelepi cvetovi žutih i roze lala, ukombinovani sa ljubičastim irisima.

Ovi detalji zajedno oslikavaju prostran, svetao i sa puno ljubavi uređen dom - pravo mesto za uživanje i stvaranje najlepših uspomena za mladu porodicu.

Miloševa supruga Ivana je uz ove slike podelila i jednu na kojoj vidimo njihovog sina kako uživa u prirodi.

Miloš Biković, inače, ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".

Autor: A.Anđić