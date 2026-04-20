Nije bitno da žena diplomira, bitno je za koga će se udati! Evo šta od škole ima Melina Džinović, studirala OVAJ fakultet!

Zbog braka sa Harisom Džinovićem, Melina je napustila studije na završnoj godini fakulteta, što njena porodica nikada nije u potpunosti oprostila. Nakon udaje, Melina je pokrenula uspešan modni brend i postala poznata u regionu i inostranstvu.

Modna kreatorka Melina Džinović udala se za bogataša Džefrija Pola Arnolda Deja u Monaku, a slavlje se nastavilo u Italiji. Ono što malo ko zna jeste da je prekinula svoj važan životan put onda kada se udala za Harisa Džinovića. Kao apsolvent je zbog braka sa pevačem odlučila da odustane od fakulteta.

Melina Galić rođena je 1982. godine u Bihaću, da bi se njena porodica kasnije preselila u Zagreb, gde je uspešno završila osnovnu i srednju školu. Buduća dizajnerka važila je za sjajnog studenta kada je upisala odsek engleskog jezika i lingvistike na Filološkom fakultetu Univerziteta u Zagrebu.

Ispite je u početku polagala sa neverovatnom lakoćom i sve je išlo po planu do 2002. godine, kada je postala apsolvent.

A onda se sve promenilo! Pred sam kraj studija, Melina donosi šokantnu odluku da prekine školovanje kako bi se udala za dve decenije starijeg pevača Harisa Džinovića.

Ovaj njen potez izazvao je pravi potres u njenoj porodici. Kako je Melina jednom prilikom istakla, njeni roditelji se nikako nisu slagali sa njenom odlukom da napusti fakultet. Njeni najbliži ovo joj nikada nisu potpuno oprostili, a majčin stav je bio izričit:

- Ja sam posao kasno počela, sa 29-30 godina, ali opet meni je to bilo pravo vreme. Moja deca su imala šest i sedam godina, bitne stvari su bile na mestu. Ja sam ostavila fakultet u četvrtoj godini, nisam ga završila i nisam zažalila. Majka je samo pričala "Moraš da diplomiraš, moraš da diplomiraš", ali ja nisam. To nije moj savet nikome, jer je velika žalost ostaviti fakultet godinu dana pred diplomu. Na kraju krajeva najvažnije za ženu nije da diplomira. Najvažniji je taj muškarac za koga ćeš da se udaš, jer ti on definitivno odredi celi život - rekla je ona pre nekoliko godina u Magazin In.

Melina je nedugo nakon udaje pokrenula svoj modni brend koji joj je doneo ogromnu popularnost i slavu. Ubrzo su njene kreacije počele da nose ne samo domaće, već i brojne svetske zvezde.

Dok je njihov brak trajao, Melina i Haris su sa decom živeli na luksuznoj relaciji Beograd – Pariz – Štutgart.

Prvo Harisovo oglašavanje o Melininoj svadbi sa britanskim milioneromHaris je odlučio da prekine ćutanje i brutalnim rečima jednom za svagda stavi tačku na svaku priču o njoj.

Pevač, kojem je nakon svega najveća podrška i oslonac sin Kan, ističe da ga dešavanja u Melininom životu apsolutno ne dotiču.

„Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno”, odsečno je rekao Haris, a onda je usledio šokantan odgovor na pitanje da li ima poruku za bivšu suprugu:

„Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa”, surov je bio Džinović.

