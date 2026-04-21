Prišlo mi je 20 ljudi da se slika, ZAMALO DA PADNEM U NESVEST! Dinča progovorio o ogromnoj popularnosti koju je nekad imao, nije mogao ulicom da prođe!

Zaista je bio zvezda.

Milan Dinčić Dinča proslavio se kroz jedno muzičko takmičenje, i nije mogao ni da zamisli kakvu će popularnost tada steći. On je priznao da ulicom nije mogao da prođe od fanova.

- Nisam mogao da verujem da je emisija toliko gledana, da ja nisam nekad mogao da prođem ulicom. Bio sam jednom u Knez Mihailovoj, šetao, i čoveče toliko mi je ljudi prišlo da mi se slošilo - rekao je on i dodao:

- Sigurno ih je bilo dvadesetak da se slika sa mnom, kad se meni zavrtelo u glavi, zamalo da padnem u nesvest - rekao je on.

Pored ove neprijatne situacije iz Knez Mihailove, Dinča nije zaboravio ni trenutak kada je prvi put zaista shvatio koliku je slavu zapravo stekao preko noći.

- Kada sam otišao na faks, pošto sam ja u Beograd došao zbog studija. Pa i kući kada sam posle odlazio, takav doček su mi napravili kao da dolazi ne znam ko - iskren je bio pevač o vremenu kada je njegova karijera krenula uzlaznom putanjom.

