U ovoj vili je Melina živela sa Harisom, ekipa Pink.rs je ušla u luks zdanje i sve snimila! (VIDEO)

Ovde su godinama uživali.
Naš legendarni pevač Haris Džinović u svom vlasništvu poseduje luks zdanje u elitnom delu Beograda, gde je godinama svoje dane provodio sa bivšom suprugom Melinom, koja se inače ovog viknenda ponovo udala za milionera u Monaku.
Haris je našu voditeljku Snežanu Zindović ugostio u svojoj luksuznoj vili na Senjaku koju je pravio sa bivšom suprugom. Mnogi su vilu videli spolja, ali malo ko je u nju zavirio da vidi kako vila izgleda iznutra.
Veliko i raskošno dvorište velelepne vile odiše zelenilom i ogromnim bazenom koji se nalazi u centru dvorišta, a pogled oduzima dah. Iz dvorišta se vidi ceo grad, a nema sumnje da je bazen omiljen naslednicima bivšeg ljubavnog para.
Sama vila oduše luksuzom. Mermer, nameštaj od drveta i antikviteti mogu se videti svuda, a do drugog sprata se može doći stepenicama, ali i liftom.
Ogroman kamin u dnevnoj sobi ukrašen je specijalnom tehnikom. Komode i vitrine su napravljene od drveta, a prelepa bež garnitura nalazi se u centru sobe.
Autor: R.L.