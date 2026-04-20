Ona skuplja stvari PORED KONTEJNERA, dok njena koleginica prima skoro 3.000 evra! Otkrivamo KOLIKE SU PENZIJE naših estradnjaka!

Mnogi estradnjaci s godinama steknu pravo na nacionalnu penziju. I dok su kod nekih to ozbiljnija primanja, kod drugih je penzija dosta manja, pa moraju da se dovijaju kako da pojačaju svoju finansijsku situaciju. Mi vam otkrivamo ko koliku penziju prima.

Legendarna pevačica Nada Topčagić uvek je otvoreno i bez dlake na jeziku govorila o svom životu. Iako je decenijama na estradi, na samom početku njena penzija iznosila je skromnih 35.000 dinara. Zbog toga i ne čudi što je pevačica nedavno šokirala, ali i oduševila javnost priznanjem da redovno sakuplja odbačene predmete sa ulice i pored kontejnera, te da ih čuva u svom podrumu.

Ispostavilo se da joj se ovaj hobi i te kako isplatio, jer je jednom prilikom pored kontejnera pronašla veliku umetničku sliku. Odnela ju je kući i kasnije saznala da je reč o delu koje je prodato za neverovatnih 15.000 evra! Pored slike, pohvalila se da je pronašla i kofu iz 1948. godine.

- Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota toga, to u svetu svi rade - ispričala je Nada uz osmeh.

Ona je dodala da žive od toga što izdaju nekretnine.

- Živimo od kirije, ne bih mogla da živim samo od penzije. Cela planeta tako funkcioniše - naglasila je pevačica.

Za razliku od Nade koja se oslanja na izdavanje nekretnina, njena koleginica Zorica Brunclik može da se opusti zahvaljujući priznanju za istaknutog umetnika. Njena nacionalna penzija iznosi 110.000 dinara, što je više od tri puta, odnosno skoro četiri puta više od iznosa s kojim je Nada startovala. Istu cifru na mesečnom nivou prima i čuveni harmonikaš Mirko Kodić, koji ističe da je ovakvo priznanje zaslužio za 55 godina rada na sceni.

Ipak, apsolutna rekorderka po primanjima je kraljica narodne muzike, Lepa Lukić. Uz čak tri različite penzije, njena primanja su ubedljivo najveća na estradi!

- Ja mogu da trošim jednu penziju nedeljno, ne moram da se ustežem. Jednu u iznosu od 107.000, kao osnovna penzija, drugu, nacionalnu penziju u iznosu od 73.000 dinara, i treću, u iznosu od 1.250 evra koju dobijam iz Kanade - pohvalila se Lepa Lukić, dodajući da i dalje ume povremeno da nastupa.

Dragan Kojić Keba je otišao u penziju sa mesečnim primanjima od 46.000 dinara. Verica Šerifović, vlasnica jednog od najlepših glasova u Srbiji, prima domaću penziju od oko 35.000 dinara, dok iz Austrije dobija dodatak nešto manji od 250 evra.

Zlata Petrović priznaje da od penzije koju trenutno ima živi "onako", ali napominje da je sebe na vreme obezbedila i sa nestrpljenjem čeka inostranu penziju od koje očekuje da će drastično popraviti njeno stanje.

Autor: R.L.