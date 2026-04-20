EKSKLUZIVNI SNIMCI! Pogledajte kako su izgledali Melina i njen suprug milioner na venčanju, obezbeđenje na sve strane, luksuz i sjaj! (VIDEO)

Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Galić udala se proteklog vikenda za britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja, a ekipa emisije "Ekskluzivno"donosi vam snimke sa venčanja.

Svadbena ceremonija je u strogim merama obezbeđenja održana u Monte Karlu. Venčanju je prisustvovalo tridesetak zvanica sa mladine strane, odnosno sa Balkana, a isto toliko i sa mladoženjine strane.

Nakon ceremonije venčanja, veselje je nastavljeno u Italiji, u mestu Portofino.

Par je viđen kako uživa i na luksuznoj jahti, čija se vrednost procenjuje na 10 miliona evra.

Ono što je interesantno jeste da je mladoženja oko dve decenije stariji od kreatorke, a ona je na venčanju uzela njegovo prezime, pa će se tako od sada predstavljati kao Melina Arnold.

