Može da se uda, može i da se UBIJE... Haris Džinović dao prvu izjavu o Melininoj svadbi, a Đinu NEĆE NI DA POMENE!

Fokusiran samo na sina Kana.

Pevač Haris Džinović oglasio se za domaće medije i prokomentarisao venčanje bivše supruge Melina Džinović sa britanskim milionerom Džefrijem Polom Arnoldom Dejem.

On je tom prilikom poručio da ga Melina više ne zanima i da je nakon razvoda fokus potpuno prebacio na porodicu, pre svega na sina Kana, koji živi sa njim.

U izjavi je pomenuo samo jedno dete, što je u javnosti izazvalo dodatnu pažnju i brojne komentare, s obzirom na to da je njihova ćerka Đina Džinović prisustvovala majčinom venčanju.

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet - naveo je pevač.

Naime, dok Kan ne želi da bude deo majčinog novog života i nije oduševljen njenim izborom partnera, njegova sestra Đina ima potpuno drugačiji stav. Đina održava veoma blizak odnos sa Melinom, redovno je posećuje u Monaku i već je razvila prijateljski odnos sa njenim novim suprugom milionerom. Svi zajedno su nedavno uživali na ručku, gde su se Đina i engleski biznismen odlično uklopili i sprijateljili.

