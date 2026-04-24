On je ono što drugi nisu! Rada Manojlović podigla Milana Stankovića DO ZVEZDA: Može to sebi da dozvoli!

Ima najlepše moguće mišljenje o njemu.

Pevačica Rada Manojlović vrlo rado i uvek lepo priča o svom bivšem partneru i kolegi Milanu Stankoviću. Tako je i sada za emisiju "Premijera" otkrila da se iznenadila kada je pročitala da se Milan vraća na estradu, ali da bi jako volela da je to isitina.

- I ja sam se iznenadila kad sam pročitala te naslove. Zvuči nerealno. Na Tviteru sam objavila Tvit u fazonu Ekrema Jevrića - a đe da znam, ništa ne znam, a i da znam, otkud bih znala. Ja bih se jako obradovala, ali ne verujem da će se to desiti. Mislim da on ne bi trebalo da se plaši da zakaže nešto i bez nove pesme, možda Sava Centar, ili možda čak i Arenu - rekla je Rada i dodala:

- Milan je ono što drugi nisu. Milan može sebi da dozvoli da ga nema 10 godina, da postavi poslednju sliku na Instagram 2020. i da bude u hajpu - navela je Manojlovićka.

Autor: R.L.