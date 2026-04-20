Devojka mi je RASKRVARILA GLAVU! Breskvica otkrila kakvu neprijatnu situaciju je dožvela od fanova!

Anđela Ignjatović Breskvica veoma je popularna među mlađom populacijom, gde broji stotine hiljada fanova.

Iako je često okružena ljudima koji je vole, nije imala mnogo neprijatnih situacija, osim jedne, koja se dogodila slučajno i koja je bila veoma bolna, priznaje Breksvica.

- Najneprijatnija i najbolnija je bila kada me je jedna devojka od silne želje da me vidi i zagrli raskrvarila glavu minđušom mojom. To je bilo baš bolno, ali nisam imala nijednu neprijatnu situaciju, to su uglavnom deca koja me stvarno vole - ispričala je ona u jednom potkastu.

Autor: R.L.