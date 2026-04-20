Danas je sahrana Saše Katančića! Prijatelji i porodica se opraštaju od pevača! Supruga, ćerka i sin NEUTEŠNI!

Pevač Saša Katančić iznenada je preminuo 17. aprila u 49. godini, a na večni počinak biće ispraćen danas, 20. aprila, na Novom bežanijskom groblju u Beogradu. Kako piše na umrlici, opelo za preminulog pevača počeće tačno u 14.45 časova.

Porodica, prijatelji i kolege, došli su na Novo bežanijsko groblje kako bi Sašu ispratili na večni počinak. U crkvi Svetog apostola Tome, će se održati opelo, a ljudi su porodici pre toga izjavljivali saučešće.

Podsetimo, Saša je bio na javnoj sceni dugi niz godina, proslavio se učešćem u "Pinkovim zvezdama" i u rijalitiju "Farma", a svirao je i pevao prateće vokale Harisu Džinoviću preko deset godina. Iza sebe ostavio je suprugu Maju, sina Vukašina i ćerku Vanju!

