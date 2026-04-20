Sašu Katančića porodica i prijatelji ispraćaju na večni počinak! Ćerka nosi belu ružu, udovica NEUTEŠNO JECA, prizor na groblju SLAMA SRCA!

Bio je omiljen kolega, brižan otac i suprug.

Pevač Saša Katančić iznenada je preminuo 17. aprila u 49. godini, od posledica srčanog udara, a danas će biti ispraćen na večni počinak na Novom bežanijskom groblju u Beogradu.

Prijatelji, porodica, kolege i saradnici okupili su se ispred crkve Svetog apostola Pavla, gde se održava opelo.

Njegova udovica Vanja sve vreme je neutešno plakala, dok ju je sin Vukašin čvrsto držao za ruku. Njihova ćerka Vanja nosila je belu ružu, koju će spustiti na očev grob.

Na Sašinu sahranu stigle su i kolege Acko Nezirović, Zoran Jagodić Rule, Nenad Manojlović, Mišel Gvozdenović i Miloš Radovanović. 

Podsetimo, Saša je bio na javnoj sceni dugi niz godina, proslavio se učešćem u "Pinkovim zvezdama" i u rijalitiju "Farma", a svirao je i pevao prateće vokale Harisu Džinoviću preko deset godina. Iza sebe ostavio je suprugu Maju, sina Vukašina i ćerku Vanju!

