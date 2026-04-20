Haris Džinović na sahrani Saše Katančića! Prvi put u javnosti nakon što mu se udala bivša žena Melina! Pognute glave, potišten došao da isprati prijatelja na večni počinak!

Veliki gubitak.

Porodica, prijatelji i saradnici okupili su se danas na Novom bežanijskom groblju kako bi na večni počinak ispratili pevača Sašu Katančića.

Saša je iznenada preminuo 17. aprila, od posledica infarkta, a za sobom je ostavio brojne prijatelje, neutešnu suprugu, ćerku i sina.

Danas su na sahranu stigli njegove kolege, pevači i muzičari, Acko Nezirović, Zoran Jagodić Rule, Nenad Manojlović, Mišel Gvozdenović, Miloš Radovanović, a upravo je stigao i Haris Džinović, sa kojim je Saša godinama sarađivao.

Haris je bio vidno utučen i neraspoložen, a iza njega nosili su veliki venac sa belim cvećem koji će biti položen na Sašin grob.

Autor: R.L.