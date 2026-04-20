Ima 28 funkcija u kompanijama sa MILIONSKIM KAPITALOM! Evo čime se zapravo bavi Melinin NOVI SUPRUG!

Nedavno je dobio dete sa mladom Ukrajinkom.

Melina Galić, nekada Džinović, udala se 18. aprila za 23 godine britanskog milionera Džefrija Pola Arnolda Deja. Dizajnerka i biznismen venčanje su organizovali u Monte Karlu, kojem su prisustvovali njihovi najbliži ljudi. Slavlje je nastavljeno u italijanskom gradu Portofino i to u jednom od tamošnjih najluksuznijih hotela.

Otkako se saznalo da je Melina nakon razvoda od muzičke zvezde Harisa Džinovića uplovila u novu vezu, ne prestaje interesovanje za njenog partnera. Odmah se saznalo da je u pitanju bogati muškarac koji živi u Monte Karlu gde je ona započela zajednički život s njim.

Njegov identitet Melina je držala u tajnosti, sve dok nisu uslikani zajedno na jednoj modnoj reviji u Parizu tokom Nedelje mode.

Džefri Pol Arnold Dej je uspešan poslovni čovek koji ima milionski kapital, pisali su domaći mediji. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara.

Rođen je u decembru 1958. godine. Njegovi lični podaci javno su dostupni na zvaničnom britanskom registru kompanija (Companies House), koje prenosi UK Companies House.

Prema podacima sa platforme "CheckCompany", vodi se kao preduzetnik i direktor kompanija, sa najmanje 28 funkcija u različitim poslovnim subjektima tokom karijere.

Podaci istog izvora ukazuju da su kompanije sa kojima je bio povezan imale najmanje 1.477.516 funti kapitala akcionara, što je oko 1,73 miliona evra kao i oko 510.272 funti gotovine prema poslednjim dostupnim finansijskim izveštajima.

Podaci ukazuju da je emotivni partner Meline Galić, tokom karijere bio povezan sa više međunarodnih poslovnih sistema, uključujuci kompanije iz sektora bezbednosti i konsultantskih usluga.

Inače, kako saznaju domaci mediji, Melinin partner je u junu prošle godine dobio dete sa mladom Ukrajinkom.

Autor: R.L.