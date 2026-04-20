PRIZOR KOJI KIDA DUŠU! Sin i ćerka Saše Katančića skrhani, ČVRSTO SE DRŽE ZA RUKE, supruga jedva korača! Tužna povorka krenula ka pevačevoj večnoj kući!

Veliki gubitak.

Danas se prijatelji, porodica i brojni saradnici opraštaju od Saše Katančića, pevača koji je iznenada preminuo 17. aprila od posledica infarkta.

Na Novom bežanijskom groblju vlada potpuni muk, samo se prolamaju suze i jecaji neutešne porodice.

Tužna povorka krenula je ka Sašinoj večnoj kući, a na čelu povorke nalaze se njegova deca, sin i ćerka, kao i supruga koja jedva korača od bola.

Na sahrani Katančića pojavile su se i njegove kolege Haris Džinović, Acko Nezirović, Zoran Jagodić Rule, Nenad Manojlović, Mišel Gvozdenović, Miloš Radovanović.

Autor: R.L.