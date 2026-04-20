Veliki gubitak.
Danas se prijatelji, porodica i brojni saradnici opraštaju od Saše Katančića, pevača koji je iznenada preminuo 17. aprila od posledica infarkta.
Na Novom bežanijskom groblju vlada potpuni muk, samo se prolamaju suze i jecaji neutešne porodice.
Tužna povorka krenula je ka Sašinoj večnoj kući, a na čelu povorke nalaze se njegova deca, sin i ćerka, kao i supruga koja jedva korača od bola.
Na sahrani Katančića pojavile su se i njegove kolege Haris Džinović, Acko Nezirović, Zoran Jagodić Rule, Nenad Manojlović, Mišel Gvozdenović, Miloš Radovanović.
