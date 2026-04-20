MOLILA SAM JE DA PRESTANE... Haris otpisao ćerku, a sad se spekuliše o tenzijama između Meline i Đine: Bila je upozorena, ona je na oca!

Porodični odnosi u porodici Džinović i dalje su u fokusu javnosti, a posebnu pažnju privukla je ćerka Đina. Haris Džinović je, prema svemu sudeći, indirektno nagovestio da je distanciran od ćerke, nakon što se pojavila na venčanju svoje majke Meline sa britanskim milionerom, gde je sve vreme bila uz nju tokom proslave.

Kurir je već pisao o tome da se muzička legenda Haris Džinović već oglasio i tom prilikom poručio da ga Melina više ne zanima i da je nakon razvoda fokus potpuno prebacio na porodicu, pre svega na sina Kana, koji živi sa njim.

U izjavi je pomenuo samo jedno dete, što je u javnosti izazvalo dodatnu pažnju i brojne komentare, s obzirom na to da je njihova ćerka Đina Džinović prisustvovala majčinom venčanju.

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju, to me ne interesuje, davno sam se ja, kad smo se razišli okrenuo svom životu i svom detetu, prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, šta god hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet - rekao je folker za Telegraf i time stavio javnosti do znanja da mu je fokus na sinu, a ne na ćerki.

Melinin odnos sa Đinom

S druge strane, iako joj je pružila podršku na venčanju, odnos Đine i Meline, kako se navodi, prati i određena tenzija, pre svega zbog Đininog načina života i izraženog prisustva na društvenim mrežama.

Nakon što je Đina na društvenim mrežama delila provokativne fotografije, na kojima je u prvi plan isticala svoj izgled, Melina Džinović je javno poručila da takav vid predstavljanja ne podržava, uz napomenu da je ćerku zbog toga već ranije upozorila.

Melina je objasnila svoj stav prema ćerkinom ponašanju na društvenim mrežama i njenom putu infuenserke.

- Bila je upozorena, bila je savetovana, zamoljena, ona je odlučila da ona to jako voli, ekstrovertna je na oca - rekla je Melina, prenosi Blic.

Melina je svojevremeno javno istakla da smatra kako je velika greška to što se Đina u tolikoj meri eksponira na Instagramu i TikToku, dajući značaj fizičkom izgledu i, kako je navela, otvarajući prostor za komentare nepoznatih ljudi. Priznala je da ne razume ćerkinu potrebu za komunikacijom sa publikom koju lično ne poznaje, ali i dodala da joj je svoje mišljenje jasno iznela, čak je i zamolila da sa tim prestane, nakon čega, kako kaže, više ne želi da se meša.

Čim je pošla putem društvenih mreža, čim voli komunikaciju i da se slika, na mene nije - istakla je ona.

Autor: M.K.