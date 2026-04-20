ACA KOS PROGOVORIO O VERIDBI U CRNOJ GORI SA ČEDOM! Otkrio detalje njihovog života, pa priznao: Usvojio bih dete! Evo i šta ima da kaže o Jovanovićevoj bivšoj ženi Jeleni!

Aca Kos je iskreno odgovarao na škakljiva pitanja o privatnom životu, veridbi sa Čedom kao i odnosu sa njegovom bivšom ženom Jelenom.

Aca Kos je na samom početku rekao da nema šta da krije, te da je spreman na iskren razgovor sa poligrafistom.

Da li potičete iz imućne porodice?

- Potičem iz imućne porodice. Jedinac sam i roditelji su mi sve omogućili na čemu sam im jako zahvalan. Zahvaljujući njima sam imao prilike da putujem, studiram, završim dva fakulteta

Da li ste bili u braku sa Ruskinjom?

- Nisam bio u braku sa Ruskinjom, bili smo vereni i jedno vreme smo živeli u Nemačkoj, a jedno vreme u Moskvi. Nije došlo do tog koraka da se venčamo.

Da li vas pogađaju komentari o vašem opredeljenju?

- Ne pogađaju me nagađanja o mom opredeljenju. Čeda i ja se znamo dugi niz godina, od samog mog dolaska u Beograd. Imam veliko poštovanja prema njemu, njegovoj sestri kao i Jeleni.

"Vređali su me zbog Čede"

- Dobijao sam uvredljive poruke zbog druženja sa Čedom. Iskreno, to su sve bile poruke sa lažnih profila, ali meni to uopšte ne znači. Meni samo znači mišljenje ljudi koje volim i poštujem, ostalo me ne dotiče.

Na pitanje o odnosu sa bivšom ženom Čede Jovanovića, rekao je:

- Družio sam se sa Jelenom i i dalje smo u kontaktu. Upoznao sam je preko Čede i za nju me samo vežu lepe uspomene. Doživljavam je kao sestru.

Pao na pitanja o Čedi

Na pitanje da li se Čeda iznervira lako, Aca Kos je slagao.

- Ne iznervira se lako - rekao je on što se ispostavilo kao netačan odgovor.

Bio je neiskren i kada ga je poligrafista pitao da li više voli da putuje sa Jovanovićem nego da mu on kuva.

- Više volim da putujem sa Čedom nego da mi kuva - rekao je.

Da li biste dali život za Čedu Jovanovića?

- Da, uvek. On je moj prijatelj dok sam živ, ne postoje rečima kojima može da se objasni naše prijateljstvo i uzajamno poštovanje. Nikada u životu nisam imao takvog prijatelja. Sve bih uradio za njegovu decu. Nije tačno da me nisu na početku prihvatili, oni su savremena deca i uvek su me prihvatali kao i Jelena i Čeda.

Da li plaćate račune Čedi zbog toga što živite u njegovom stanu?

- Ne plaćam račune, sve Čeda plaća - kroz smeh je rekao Kos, što je bio tačan odgovor.

Da li se više iznervirate vi ili Čeda kada se na društvenim mrežama pojavi informacija da ste se Čeda i vi verili u Crnoj Gori?

- Više se ja iznerviram, on me uvek uči tome da ne pridajem značaju nebitnim profilima i nebitnim likovima.

