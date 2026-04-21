Ne znam kako sam prevazišao tu bol: Jašar otvorio dušu o tragično nastradalom bratu Ipčetu, pa uputio savet Darku Laziću

Pevač Jašar Ahmedovski emotivno se prisetio svog preminulog brata, legende narodne muzike Ipčeta Ahmedovskog, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći 1994. godine u trenucima kada je njegova karijera išla uzlaznom putanjom.

On je govorio o teškoj boli koja ne bledi, odnosu sa Ipčetovom tadašnjom devojkom, a posebno se osvrnuo i na nedavnu tragediju koja je zadesila porodicu njegovog kolege Darka Lazića.

Iako je od stravične nesreće prošlo više od tri decenije, Jašar ističe da nove generacije ne zaboravljaju Ipčeta i da njegova muzika živi jače nego ikada.

- Meni je zaista toliko drago što ljudi koji drže bife 'Ipče' toliko poštuju umetnost i dela Ipčeta Ahmedovskog. Takođe mi je drago i što mladi ljudi vole Ipčeta, kada pevam njegove pesme na svojim nastupima oni su oduševljeni. Ovo je 32. godina kako je on poginuo i njegove pesme se slušaju sve više i više - istakao je pevač i dodao:

- Nemam reči kojima bih opisao koliko mi je drago što ljudi njega toliko vole. Od kada smo se dogovorili da uradimo intervju, ja sam toliko uzbuđen što ću ući u ovaj prostor koji je inspirisan mojim bratom. Prosto ne znam kako bih opisao taj osećaj. Ovde je i jedna velika fotografija njega, ne znam koji reči da upotrebim zaista.

Koliko omladina ceni lik i delo tragično stradalog pevača, svedoči i jedan fascinantan podatak koji je Jašar otkrio.

- On je i dalje voljen kao ličnost, znam dosta žena i muškaraca koji su istetovirali njegov lik ili njegovo ime. Oni su baš mladi, imaju oko 19 ili 20 godina. To je za mene zaista velika stvar. Meni on jako nedostaje, ne znam kako sam uopšte i prevazišao tu bol, mislim da ona ostaje večno. Zato mi je i drago što mnogo ljudi poseduje ljubav prema njemu i njegovom delu.

Prisećajući se stravičnog gubitka koji mu je promenio pogled na svet, Ahmedovski je priznao da je i dalje u kontaktu sa ženom koju je njegov brat voleo pre smrti.

- Ta tragedija je promenila moj život za 180 stepeni, od tog momenta sam krenuo da vodim potpuno novi život, tada sam krenuo drugačije da gledam na stvari. Ne želim sada da mnogo gnjavim sa tim, ali zaista ne bih poželeo bilo kome da to doživi. Ja sam u komunikaciji sa njegovom tadašnjom devojkom, ne viđamo se često, ali ponekad da. Neke stvari u životu ne možemo da kontrolišemo, one se samo dese.

Njegova privrženost bratu je tolika da je na svojim nastupima doneo nesvakidašnju odluku – na repertoaru ima samo Ipčetove pesme.

- Ja druge pesme ne pevam, ni svoje ne mogu da pevam na nastupima, imam toliko pesama i hitova, ali pevam samo njegove. Kada krene neka njegova pesma to je stvarno delirijum na nastupu. To što ga još uvek pamtimo na razne načine samo govori o tome koliko je Ipče bio veliki pevač. Nije ostavio mnogo pesama iza sebe, ali one koje jeste se i dalje slušaju - rekao je Jašar za Kurir.

Pevač se na kraju dotakao i tragedije koja je zadesila Darka Lazića, pa mu je iz sopstvenog najbolnijeg iskustva uputio poruku snažne podrške.

- Stvarno mi je jako žao, znam kako mu je. Dobro je što je otišao da radi i peva, nikako ne bi bilo dobro da se zatvori u kuću i da pati i plače, ovako ima komunikaciju sa ljudima. Ljudi vam uvek trebaju, i kada ste veseli i kada ste tužni. Nakon smrti mog brata, ja dugo nisam pevao, ali kada sam počeo da pevam, bilo mi je lakše, ljudi vas teše i zato sam i rekao da uvek treba izaći i biti među ljudima - zaključio je on.

