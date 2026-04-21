Prva slika našeg pevača nakon teške operacije: Život mu visio o koncu, sada se oporavlja

Goran Ivanović, osnivač popularnog “Goci benda”, početkom aprila hitno je operisan u Kliničkom centru u Beogradu.

Zbog ozbiljnih zdravstvenih komplikacija, pevač je morao da se podvrgne zahtevnoj intervenciji, nakon koje je usledio oporavak.

U javnosti se sada pojavila njegova prva fotografija posle operacije. Na njoj Goran pozira u pidžami, u društvu prijateljice, dok se na vratu jasno vidi flaster na mestu hirurškog zahvata.

Pevač se nakon intervencije oglasio i otkrio kako teče oporavak.

- Osećam se dobro posle duge i teške operacije koja je juče izvedena u KCS odeljenju pejsmeker. Hvala puno što ste se setili - poručio je Goran.

Nažalost, ovo nije prva ozbiljna zdravstvena bitka kroz koju je Goci prošao, jer je ranije već operisao srce i preživeo moždani udar. Njegov život obeležile su i brojne porodične tragedije koje su se ređale jedna za drugom.

- Taman sam počeo da pevam, desio se nesrećni rat. Otac mi je tada poginuo, a posle njega poginuo je sin mog brata, koji je imao samo 18 godina - ispričao je Goci jednom prilikom. Nakon toga, preminula mu je majka za koju je bio izuzetno vezan, a kasnije mu je preminuo i brat.

Uprkos teškim udarcima sudbine i narušenom zdravlju, pevač je istakao da je nakon svih nedaća uspeo da nađe snagu.

- Nekako sam sve prebrodio i uspeo da se vratim u život. Trebalo mi je mnogo vremena da se izborim sa problemima.

